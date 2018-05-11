Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
На переходе возле «Азбуки вкуса» второй раз за неделю сбивают пешехода 11.05.2018 ZELENOGRAD.RU

Кроссовер сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемой светофором «зебре».

Инцидент произошел 11 мая около 12:45 напротив корпуса 514, сообщает полиция. Автомобиль Kia Sportage под управлением 34-летней жительницы области, ехал по Московскому проспекту в направлении улицы Юности. Женщина оказалась на пути кроссовера, когда пересекала проезжую часть от торгового центра в сторону МЖК.

Пострадавшую, 40-летнюю жительницу Ростовской области, с различными травмами на «скорой» доставили в городскую клинику с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Женщина отказалась от госпитализации и пошла домой, сообщили нам в больнице.

На том же пешеходном переходе в понедельник, 7 мая, произошло другое ДТП. Renault Megane сбил 42-летнюю зеленоградку и скрылся с места происшествия. После «встречи» с авто женщине потребовалось стационарное лечение.

Скрывшуюся легковушку нашли спустя несколько часов, около восьми вечера, на стоянке в первом микрорайоне. Полиция пока не сообщает, задержан ли беглец и является ли подозреваемый нынешним владельцем «Рено».

 Реклама
Автозапчасти от EMEX - всегда вовремя и по низким ценам. Объявления
Салон красоты «Никор» предлагает сертификаты в подарок к любому празднику Объявления
Пассажирские перевозки в Зеленограде, Сходне, Химках, в Москве и Московской области Объявления
Грудничковое и детское плавание с профессиональными тренерами рядом с вами. Промокод для читателей Zelenograd.ru Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама