Кроссовер сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемой светофором «зебре».

Инцидент произошел 11 мая около 12:45 напротив корпуса 514, сообщает полиция. Автомобиль Kia Sportage под управлением 34-летней жительницы области, ехал по Московскому проспекту в направлении улицы Юности. Женщина оказалась на пути кроссовера, когда пересекала проезжую часть от торгового центра в сторону МЖК.

Пострадавшую, 40-летнюю жительницу Ростовской области, с различными травмами на «скорой» доставили в городскую клинику с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Женщина отказалась от госпитализации и пошла домой, сообщили нам в больнице.

На том же пешеходном переходе в понедельник, 7 мая, произошло другое ДТП. Renault Megane сбил 42-летнюю зеленоградку и скрылся с места происшествия. После «встречи» с авто женщине потребовалось стационарное лечение.

Скрывшуюся легковушку нашли спустя несколько часов, около восьми вечера, на стоянке в первом микрорайоне. Полиция пока не сообщает, задержан ли беглец и является ли подозреваемый нынешним владельцем «Рено».