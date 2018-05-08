Женщина попала под машину на нерегулируемом пешеходном переходе напротив «Азбуки вкуса», расположенной в корпусе 514 на Московском проспекте.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на глазах у множества свидетелей в понедельник, 7 мая, около двух часов дня. Один из очевидцев рассказал Zelenograd.ru, как все произошло.

Ехавшие в потоке автомобили притормозили у «лежачего полицейского» перед «зеброй» с пешеходом. Кроме легковушки в левом ряду. Машина перескочила через препятствие и на переходе сразу «вдавила» газ. Через пару секунд водитель все же притормозил, но лишь для того, чтобы объехать сбитую им женщину. Снова прибавив газу, автомобиль рванул с места происшествия.

Увидев случившееся, молодой человек, выезжавший от корпуса 516, поехал за виновником ДТП. «Довёл» его до светофора, где автомобиль скрылся в сторону Сосновой аллеи. Молодой человек успел сфотографировать номер машины беглеца и вернулся к месту происшествия. Со слов свидетеля, водитель вел себя на дороге неадекватно, нарушая все возможные правила.

Тем временем очевидцы сделали все возможное, чтобы оградить пострадавшую от повторного наезда: перекрыли своими автомобилями дорогу с обеих сторон. Женщине не давали подняться до приезда врачей, принесли ей из машины подушку, дали воды, прикрывали от солнца.

Рядом оказался наряд полиции, они тоже выезжали от корпуса 516 и разминулись с беглецом буквально на две минуты, рассказала наша собеседница Кристина. Потом приехали еще две полицейские машины. А вот «скорую» ждали долго — минут 20. Все это время женщина лежала на асфальте, сильно жаловалась на боль в ребрах и в ноге.

Кто-то из очевидцев отдал полиции запись случившегося с видеорегистратора, дали описание автомобиля, номер: «Рено Меган» серого цвета с государственным регистрационным знаком В262ТК190. Рассказали о неадекватном поведении на дороге скрывшегося виновника дорожного инцидента.

Пострадавшую, 42-летнюю зеленоградку, доставили в больницу. Женщину госпитализировали в травматологическое отделение. По предварительной информации, у нее множественные ушибы, в том числе грудной клетки и живота.

Полиция продолжает расследование и убедительно просит всех, кому что-либо известно об обстоятельствах указанного ДТП, сообщить по телефонам: 8-499-733-04-10, 8-499-733-03-44.