4 комментария
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Водитель сбил пешехода на Московском проспекте и скрылся. Ненадолго 20.12.2016 ZELENOGRAD.RU

Неизвестный автомобиль сбил 54-летнего москвича в воскресенье, 18 декабря, в 22:18, и скрылся с места происшествия. Сбитого мужчину доставили в городскую больницу с различными травмами, в том числе головы. В момент столкновения он переходил Московский проспект по нерегулируемой «зебре» напротив корпуса 514 — магазина «Азбука вкуса».

Полиция нашла очевидца, который сообщил марку автомобиля-нарушителя — «Киа Сид». Был введён план «Перехват», и через три часа, в 01:27, патрульные обнаружили авто у одного из корпусов в 12 микрорайоне, а также вышли на водителя. Им оказался 34-летний местный житель.

После задержания зеленоградец отказался проходить тест на алкоголь и наркотики, за что подвергся административному наказанию, как и за оставление места ДТП, сообщила полиция.

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Обсуждение
Айвенго 777
21 декабря
Айвенго 777
21 декабря
Странно, административку за такое?
Пьяный сбил человека, который попал в больницу. После происшествия покинул место ДТП и оставил раненого в опасности.
Забил на раненого пешехода, лишь бы права спасти.
Тут пару лет будет гораздо более справедливо.
Максим Колосов
21 декабря
Пьяный сбил человека
Это не доказано.
Айвенго 777
Вчера, 11:54
Отказался от освидетельствования = сразу сам признал, что был пьян/под наркотой. У нас так работает.
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