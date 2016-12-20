Полиция нашла очевидца, который сообщил марку автомобиля-нарушителя — «Киа Сид». Был введён план «Перехват», и через три часа, в 01:27, патрульные обнаружили авто у одного из корпусов в 12 микрорайоне, а также вышли на водителя. Им оказался 34-летний местный житель.

После задержания зеленоградец отказался проходить тест на алкоголь и наркотики, за что подвергся административному наказанию, как и за оставление места ДТП, сообщила полиция.