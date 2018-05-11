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Пятницкое шоссе бьет рекорды по видеокамерам на дачных маршрутах из столицы 11.05.2018 ZELENOGRAD.RU

25 камер фиксации нарушений правил дорожного движения на 19-километровом отрезке трассы.

Именно столько насчитал портал «Автовзгляд» на Пятницком шоссе по дороге в Зеленоград: от МКАД до поворота на Кутузовское шоссе. Это больше, чем на любом другом «дачном» маршруте из Москвы, отмечает издание. И приводит для примера Калужское шоссе от МКАД до «первой бетонки» А-107, где на 25 километров всего три камеры.

Чем больше фиксаторов, тем выше «урожай» штрафов на загруженных в праздники и выходные областных трассах, когда самые нетерпеливые водители всеми способами стараются «обмануть» пробки.

Камеры умеют фиксировать такие нарушения, как превышение скорости, движение по обочине, выезд на встречную полосу движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на перекресток при заторе или за стоп-линию и ряд других.

Расположение камер фотовидеофиксации можно посмотреть на интерактивной карте Центра организации дорожного движения. Правда, там отмечены не все комплексы. Например, М-11 и старая Ленинградка, если верить этой карте, свободны от камер фиксации нарушений, хотя аппараты установлены там еще в 2016 году.

Засилье видеокамер на Пятнице объясняется тем, что трассу выбрали в качестве пилотной для запуска проекта по снижению количества ДТП и смертей на дорогах области. С этой целью в середине прошлого года региональные власти ограничили скорость до 50 километров в час в населенных пунктах и до 30 — возле пешеходных переходов на десяти подмосковных трассах. И в первую очередь — на Пятницком шоссе как одном из самых аварийных. Одновременно начали устанавливать камеры.

«Всего на дорогах Московской области установлено и работает 1211 комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 1011 стационарных комплексов фотовидеофиксации и 200 мобильных (передвижных)», — доложил в конце апреля Минтранс.

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