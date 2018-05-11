Фитнес-студия Barreballet® встречает в Зеленограде свой второй День Рождения и приготовила зеленоградцам и барбалеточкам кое-что новенькое. Два года — это, с одной стороны, возраст юный, но именно в это время ребенок впитывает все, что его окружает, каждый день — новое умение, навык и открытие. Так и студия Barreballet®, твердо встав на ноги, готова учиться и учить летать.
Специально для тех, кто любит себя и остается в тренде, студия Barreballet® открывает новые возможности, благодаря очень популярной в Москве фитнес-программе — AntiGravity®. Создатель этой методики — Кристофер Харрисон — близок по духу к нашей студии. Американский воздушный хореограф, говорит о своей идее следующее: «Это комплексная фитнес-методика, разработанная для улучшения общего состояния здоровья и подвижности с помощью интересных, доставляющих удовольствие, упражнений». Он, как и основательница Barreballet®, всю жизнь провел в танце, травмы для хореографов — норма жизни, а отказаться танцевать практически невозможно. AntiGravity® — выход для человека, собиравшего себя по частям. Его жизненный и творческий путь демонстрирует преданность своему делу, он, как человек с потрясающей физической подготовкой, вывел свою формулу занятий, соединив йогу и гамак.
Сейчас направление AntiGravity® является элитой в фитнес индустрии по всему миру и занимает ведущие позиции в самых популярных рейтингах. Стоит отметить, что эта методика похожа на дерево: ствол — идея AntiGravity®; ветви — самые разнообразнейшие направления, например Yoga, AIRBarre и многие другие программы.
Зеленоград, как инновационный кластер, благодаря усилиям основателя студии Barreballet® Анны Кравцовой получил первого сертифицированного инструктора по AntiGravity®. Ее желание двигаться и развиваться вместе со своими барбалеточками и для них стало отправной точкой в деле продвижения и доступности этой методики. После Анны аккредитацию получила и Виктория Сарникова — второй инструктор студии.
Остановимся на первой веточке AntiGravity®Yoga. Само по себе направление йоги уже долгое время популярно в нашей стране, но студия Barreballet®, как уникальное в своем роде явление в фитнес-индустрии, пошла дальше и открывает направление AntiGravity®Yoga. Особенность занятий заключается в том, что все упражнения выполняются в гамаке, что дарит ощущение невесомости. Занятия, традиционно начинаются с приветствия. Оно помогает настроиться на работу и дисциплинирует. В этот момент человек расслабляется, благодаря наставлениям инструктора, грамотно подобранному музыкальному сопровождению и ощущению невесомости, которое дарит гамак. Через некоторое время действительно ощущается легкость во всем теле и вдруг — в середине занятия приходит осознание — мыслей нет! Голова свободная, есть только наслаждение от полета и эстетики движений.
Гамак дарит удивительно тонкие, изогнутые линии, от которых ощущаешь наслаждение и понимаешь — ничего себе, как я умею, как круто получается. Гамак и опытный инструктор помогают избежать травм и растяжений. В отличие от классической йоги AntiGravity® сразу дарит результат — нет необходимости дополнительной физической подготовке — все упражнения получаются, а дальше происходит усложнение связок и позиций. Все мышцы и связочки тянутся самостоятельно под собственным весом и при поддержке и помощи гамака это происходит само собой без боли и усилий.
Но самое крутое и непередаваемое — ощущение полета — это не объяснить, не передать, это надо попробовать. Ты летишь и чувствуешь невероятную, всеобъемлющую радость. Она рождается от доверия к своим силам, гамаку и инструктору. После занятий чувствуешь свободный полет в мыслях и теле. Важно сохранить свои эмоции и возвращаться к ним, когда тяжело. А если не получается или что-то упускается — возвращайтесь в зал. Инструкторы помогут и поддержат вас и научат восстанавливаться после тяжелых, трудных или неудачных дней.
Вторая веточка AntiGravity® — AIRBarre — классический балет в воздухе. Это уникальное объединение акробатических элементов и танца. Кристофер Харрисон, в какой-то момент своей творческой деятельности заметил, что подвешивает гамак на том же уровне, что и балетный станок — это помогло ему адаптировать большое количество элементов из его танцевального опыта. Этот курс был создан настоящими профессионалами в мире танца, и для них важным фактором стало множество элементов танцевальных техник и соблюдение профессиональной терминологии, для дальнейшего развития. Очень здорово, что для занятий не нужен начальный уровень подготовки, даже если вы никогда не занимались танцами — это вообще не является препятствием.
Что важно знать об AntiGravity® — здесь нет противопоказаний или ограничений, не важен физический уровень, возраст, рост, вес и другие отговорки — важно только ваше желание. Результат ощущается после первого же занятия.
С сентября помимо взрослых групп в Barreballet® будет снова открыт набор в детские группы. Анна не смогла бы отказать юным барбалеткам в возможности заниматься как взрослые. Для школьников эта программа необходима: сидение в школе на занятиях, рюкзаки или сумки с учебниками — все это действует на еще не сформированный позвоночник и шейный отдел очень негативно, а час занятий в гамаке вполне в состоянии исправить последствия такого образа жизни.
Стоит отметить, что это абсолютно безопасно и поможет юным барбалеткам увидеть свои возможности и поверить в свои силы. Ведь уже с первого занятия начинают получаться все элементы. Мастерство проявляется в фиксации положений и стоек на какое-то время, которое увеличивается от раза к разу и дает ребенку увидеть результат. AntiGravity® учит самодисциплине, равновесию, координации, грации и пластике. А в результате ваш ребенок получит еще и растяжку с самоуверенностью в комплексе — по-моему, очень неплохие перспективы.
Запомните самое главное — никто не изменит вашу жизнь кроме вас. Хотите меняться и чувствовать себя лучше — двигайтесь, действуйте — все в ваших руках. И помните девиз разработчика AntiGravity® Кристофера Харрисона: «Берегите себя, получайте от жизни удовольствие, будьте крутыми — и именно в таком порядке!».
И помни, «Barreballet» ждет тебя!
Barreballet® фитнес студия
Зеленоград, Центральный проспект, корпус 305
тел. 8(966)009-68-86
сайт barreballet.ru
https://www.instagram.com/barreballetfitness/
Автор статьи Агапкина Дарья.
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