Остановимся на первой веточке AntiGravity®Yoga. Само по себе направление йоги уже долгое время популярно в нашей стране, но студия Barreballet®, как уникальное в своем роде явление в фитнес-индустрии, пошла дальше и открывает направление AntiGravity®Yoga. Особенность занятий заключается в том, что все упражнения выполняются в гамаке, что дарит ощущение невесомости. Занятия, традиционно начинаются с приветствия. Оно помогает настроиться на работу и дисциплинирует. В этот момент человек расслабляется, благодаря наставлениям инструктора, грамотно подобранному музыкальному сопровождению и ощущению невесомости, которое дарит гамак. Через некоторое время действительно ощущается легкость во всем теле и вдруг — в середине занятия приходит осознание — мыслей нет! Голова свободная, есть только наслаждение от полета и эстетики движений.

Гамак дарит удивительно тонкие, изогнутые линии, от которых ощущаешь наслаждение и понимаешь — ничего себе, как я умею, как круто получается. Гамак и опытный инструктор помогают избежать травм и растяжений. В отличие от классической йоги AntiGravity® сразу дарит результат — нет необходимости дополнительной физической подготовке — все упражнения получаются, а дальше происходит усложнение связок и позиций. Все мышцы и связочки тянутся самостоятельно под собственным весом и при поддержке и помощи гамака это происходит само собой без боли и усилий.

Но самое крутое и непередаваемое — ощущение полета — это не объяснить, не передать, это надо попробовать. Ты летишь и чувствуешь невероятную, всеобъемлющую радость. Она рождается от доверия к своим силам, гамаку и инструктору. После занятий чувствуешь свободный полет в мыслях и теле. Важно сохранить свои эмоции и возвращаться к ним, когда тяжело. А если не получается или что-то упускается — возвращайтесь в зал. Инструкторы помогут и поддержат вас и научат восстанавливаться после тяжелых, трудных или неудачных дней.