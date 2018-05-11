- Медсестра в физиотерапевтическое отделение
Работа по графику 2/2. Соцпакет. Оформление по трудовому законодательству.
З/п по результатам собеседования.
- Администратор
Работа по графику 2/2. Соцпакет, оформление по трудовому законодательству.
- Уборщица
Оформление по трудовому законодательству. Соцпакет.
- Врачи на постоянную работу или по совместительству:
- Врача невролога (прием взрослых пациентов)
- Врача терапевта (с авто)
- Врача кардиолога (прием взрослых пациентов)
- Врача стоматолога-хирурга
- Врача стоматолога детского
- Ассистента стоматолога
- Врача эндокринолога детского
- Врача педиатра
Обязанности врачей: консультативный прием пациентов, ведение электронной карты пациента.
Требования к врачам: действующий сертификат по специальности, опыт работы, граждане РФ, владение ПК.
Предоставляется соц. пакет.
Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru
Тел. 8(499)502-50-05, 8(495)220-73-26
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- "ДЕТСТВО Плюс"
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