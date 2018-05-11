МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Семейная медицинская клиника «Детство Плюс» приглашает на работу врачей и персонал 11.05.2018 Медицинская клиника «Детство Плюс» Реклама

  • Медсестра в физиотерапевтическое отделение

Работа по графику 2/2. Соцпакет. Оформление по трудовому законодательству.
З/п по результатам собеседования.

  • Администратор

Работа по графику 2/2. Соцпакет, оформление по трудовому законодательству.

  • Уборщица

Оформление по трудовому законодательству. Соцпакет.

  • Врачи на постоянную работу или по совместительству:

  1. Врача невролога (прием взрослых пациентов)
  2. Врача терапевта (с авто)
  3. Врача кардиолога (прием взрослых пациентов)
  4. Врача стоматолога-хирурга
  5. Врача стоматолога детского
  6. Ассистента стоматолога
  7. Врача эндокринолога детского
  8. Врача педиатра

Обязанности врачей: консультативный прием пациентов, ведение электронной карты пациента.

Требования к врачам: действующий сертификат по специальности, опыт работы, граждане РФ, владение ПК.

Предоставляется соц. пакет.

Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru
Тел. 8(499)502-50-05, 8(495)220-73-26

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"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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для взрослых и детей с 4 лет
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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