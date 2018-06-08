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«Чехони»: Как театр-студия школы 853 сыграла Чехова и взяла премию «Театральный олимп» 08.06.2018 ZELENOGRAD.RU

«Чехони» — постановку по мотивам детских рассказов А.П. Чехова — в театре-студии «АнтреСоль» школы 853 впервые представили публике год назад. В течение года его играли на разных сценах, в том числе на «родной», в ДЮЦ «Восток». А нынешней весной спектакль стал лауреатом московского фестиваля-конкурса «Театральный олимп» в номинации «Литературно-музыкальная композиция». Как он создавался и чему учат студийцев в «АнтреСоли», Zelenograd.ru рассказал педагог-режиссёр Александр Федяинов.

Фрагмент спектакля «Чехони». Полная видеозапись спектакля на youtube.com
Видео: Alexandr Fedyainov/youtube.com

«Мальчики», «Ванька» и «Зиночка» — эти чеховские рассказы стали основой для спектакля «Чехони», который родился из учебного показа по сценической речи. Спектакль поставили в средней группе театра-студии «АнтреСоль» под руководством Александра Федяинова с участием педагога по вокалу Елены Гомзелевой (хор «Юность»), педагога по хореографии Лейлы Камалетдиновой (хореографический коллектив «Терпсихора») и педагога по вальсу Натальи Ижокиной (танцевально-спортивный коллектив «Шарм»).

В постановке участвуют десять юных артистов. «Ребята изучают практически все дисциплины театрального ремесла: актерское мастерство, вокал, пластику, сценическую речь, вальс. Мы дружим в Востоке коллективами: многие педагоги преподают в „АнтреСолях“, я веду актерское мастерство в других объединениях, — рассказывает Александр Федяинов. — Занятия в театре-студии проходят почти ежедневно. Моя задача найти к каждому актеру свой „ключик“ и помочь ему раскрыть актерский потенциал. Это не всегда просто, в основном это ежедневный взаимный труд. Спасибо огромное родителям воспитанников, именно на их плечи ложится львиная доля по подготовке спектаклей».

В репертуаре «Антресолей» не только Чехов, есть еще два рабочих спектакля: «Подушки» по пьесе О.Жанайдарова «Душа подушки», который показывали весь учебный год, и «Кадиш» по одноименной пьесе Александра Галича о Януше Корчаке — его премьера состоялась в апреле. Тогда в гости к студийцам даже приезжала дочь Галича, педагог по актерскому мастерству Алена Архангельская-Галич, а внук поэта Павел Галич, актёр театра им. Ермоловой, провел для ребят мастер-класс на репетиции спектакля.

В планах на будущее — поставить мюзикл в сотрудничестве с хореографами, вокалистами и музыкантами. «Хотелось бы попробовать!» — поделился Александр Федяинов. Театр-студия надеется получить в скором времени настоящую сцену и свой маленький театральный зал в ДЮЦ «Восток». Конечно, театр дело дорогостоящее, но администрация школы всячески поддерживает школьный театр, и там рассчитывают на её помощь.

В июне театральный сезон продолжается: спектакль «Чехони» можно увидеть в ДЮЦ «Восток» 27 июня (начало в 15:00). «Подушки» сыграют там же 20 июня (в 15:00), а 21 и 22 июня покажут на сцене ДЮТЦ «Ведогонь» (начало в 14:00).

Набор в студию «АнтреСоль» состоится в сентябре, но присматривать будущие «кадры» начали уже сейчас, на мастер-классах и тренингах летней творческой смены в «Востоке». Для кандидатов есть ограничение по возрасту — с 7 до 18 лет. «Требования к будущим студийцам очень простые и одновременно сложные: желать и верить. Всему остальному научим», обещает режиссёр. Контактные телефоны студии: 8(499)732-0734, 8(499)732-9511.

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