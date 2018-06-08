«Мальчики», «Ванька» и «Зиночка» — эти чеховские рассказы стали основой для спектакля «Чехони», который родился из учебного показа по сценической речи. Спектакль поставили в средней группе театра-студии «АнтреСоль» под руководством Александра Федяинова с участием педагога по вокалу Елены Гомзелевой (хор «Юность»), педагога по хореографии Лейлы Камалетдиновой (хореографический коллектив «Терпсихора») и педагога по вальсу Натальи Ижокиной (танцевально-спортивный коллектив «Шарм»).

В постановке участвуют десять юных артистов. «Ребята изучают практически все дисциплины театрального ремесла: актерское мастерство, вокал, пластику, сценическую речь, вальс. Мы дружим в Востоке коллективами: многие педагоги преподают в „АнтреСолях“, я веду актерское мастерство в других объединениях, — рассказывает Александр Федяинов. — Занятия в театре-студии проходят почти ежедневно. Моя задача найти к каждому актеру свой „ключик“ и помочь ему раскрыть актерский потенциал. Это не всегда просто, в основном это ежедневный взаимный труд. Спасибо огромное родителям воспитанников, именно на их плечи ложится львиная доля по подготовке спектаклей».