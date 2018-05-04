Пятницкое шоссе — Андреевка, в которую входит и Жилинская улица, включена в план ремонта этого года. Здесь переложат асфальт и укрепят обочины на протяжении почти 4 километров дороги. По информации солнечногорского телевидения, к работам приступят 8 августа, если позволит погода.

Голосование за ремонт дорог проходило на портале «Доброделе» в начале года, участок Пятницкое шоссе — Андреевка набрал наибольшее количество голосов. Правда, жители Андреевки активно просили не только о ремонте, но и о расширении дороги. Представитель «Мосавтодора» Лариса Ярцева рассказала что застройщик ЖК «Уютный» получал техническое условие на присоединение к автодороге, где было указано, что он должны провести расширение, устройство карманов, перенос пешеходного перехода, устройство линий наружного освещения, устройство светофора на пересечении Жилинской и Староандреевской. За Староандреевскую улицу обещал взяться застройщик «Андреевской ривьеры», но тоже ничего не сделал. Срок действия технических условий — два года — давно истек.

Андреевка: кроме Жилинской, ещё улицы Белая и Троицкая, улица Полевая в Баранцево.

Алабушево: улицы Почтовая, Калинина, дорога в микрорайоне Дедешино.

Сходня: улица Ленина, Юбилейный проезд, 2-й Железнодорожный тупик, Заводской переулок, улица Микояна, подъезд к кладбищу на улице Кирова, проезд к СНТ «Лесные поляны» через форелевое хозяйство в Подрезково.

Менделеево: улица Институтская и проезд от Институтской к улице Лесная.



Другие дороги: Поварово — Белавино, Горетовка — Общественник, М10 — Менделеево, М10 — Дурыкино-Болкашино — Никольское, М-10 — Берсеневка, Пятницкое шоссе — санаторий «Лесное озеро», Пятницкое шоссе — Ожогино, Обухово — Рахманово — Троицкое — Никулино, Ложки-Поварово — Пятница — Бережки, А-107 («бетонка») — Холмы, А-107 — Хоругвино.

В Зеленограде ремонтировать дороги уже начали.