9 апреля в Москве начался сезон ремонта дорог. В первую очередь будут ремонтировать МКАД. К зеленоградским дорогам приступят позже.

В Зеленограде в 2018 году планируется отремонтировать около 30 объектов. В частности, ремонт планируется провести на улице Александровка, Болдовом ручье, дорогах в деревне Рожки, вокруг студенческого городка, вокруг 11 микрорайона, к хлебозаводу, в ЦИЭ, на Железнодорожном проезде, Заводском переулке, улице Лесная, улице Летчицы Тарасовой, улице Малинской, Медведковской улице, улицах Новая, Новокрюковская, Панфилова, Крюковской эстакаде, Озерной аллее, Крюковской площади (частично), проездах 4800 и 4806, проезде от улицы Малинской до улицы Лесная, улицах Прудной, Радио, Ровная, Садовая 3-я, Школьная и Яблоневой аллее.

Всего отремонтируют около 390 тысяч кв. метров асфальта или почти 23 километра зеленоградских автодорог округа. Это почти 17% от общего объема объектов дорожного хозяйства города. В прошлом году отремонтировали асфальт на 22 километрах дорог.

Окончательный перечень зеленоградских дорог, которые будут ремонтировать в этом году, пока не опубликован.