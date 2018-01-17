На портале проекта по ремонту и благоустройству дорог Подмосковья dobrodel.ru проходит голосование за то, какие дороги будут ремонтировать в Солнечногорском районе в 2018 году. В план уже включены 16 дорог, голосование идет ещё по 12. Сейчас в опросе лидируют с большим отрывом участки дороги Пятницкое шоссе — Андреевка, Поварово — Белавино, и Горетовка — Общественник.
По результатам опроса будут решать, какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, построить тротуар или пешеходный переход.
Чтобы проголосовать нужно авторизоваться через портал Госуслуг. Отдать голос можно только за одну дорогу. Голосования продлится до конца января.
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