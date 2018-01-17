По результатам опроса будут решать, какие дороги будут включены в план ремонта, где необходимо установить освещение, создать парковку или ликвидировать пробку, построить тротуар или пешеходный переход.

Чтобы проголосовать нужно авторизоваться через портал Госуслуг. Отдать голос можно только за одну дорогу. Голосования продлится до конца января.