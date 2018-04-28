— Сергей Анатольевич, какова главная идея ресторана?

— Основа — это, конечно же, еда. Классика русской и европейской кухни, лучшее, проверенное временем. Если это котлета по-киевски, то только из сочного мягкого филе. Если это борщ, то свекла тушится на открытом огне, колеруется в масле, пассируется с томатом; подается сало, чеснок, лук, дополняется настойкой собственного приготовления. Настоек и наливок у нас много, все готовятся по традиционным русским рецептам.

Это солянки, уха, бефстроганов, шашлык, пожарские котлеты, рукодельные — сами лепим — пельмени и вареники, хлеб из собственной пекарни, свежие овощи и фрукты, десерты. Мясные блюда готовим в основном на открытом огне, причем наши гости могут это видеть. Есть и царская уха, и стерлядь, и расстегай — неизменная классика русской кухни.

Но это не значит, что мы закоренелые кулинарные консерваторы. Основа, безусловно, классическая, а вариации могут быть разными — это и европейская, и авторская кухня, кулинарное творчество. Знаете, это как с прическами: можно менять цвет волос, по-разному стричься, но лицо-то остаётся то же.

— Когда слышишь про стерлядь и расстегай, сразу думаешь — «наверное, дорого».

— Ничего подобного. К примеру, за 1-1,5 тысячи рублей можно заказать прекрасный обед с салатом, рукодельными пельменями, вкуснейшим чаем и десертом. Еще и выпить наливки или бокал вина.

В том и идея народного ресторана, чтобы можно было свести в одном месте людей с совершенно разным достатком. Смотрите, кто-то сидит с кофе и десертом, а рядом практически банкет с мясными блюдами, закусками, наливками. Всем найдется место, всем рады.