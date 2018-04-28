Как находят «своё» кафе или ресторан? Случайно — или по рекомендации. Но рекомендациям не всегда веришь, поскольку люди ждут от похода в ресторан разного: одни хотят праздника, другие — посидеть с друзьями или семьей, третьи — банально поесть и выпить. Сходятся, пожалуй, только в одном — чтобы еда была вкусной и качественной. Зеленоградский ресторан «Фазенда» удивительным образом сочетает в себе все ожидания и приятно поражает самого взыскательного гостя.
Корреспондент Zelenograd.ru пришла в ресторан «Фазенда» по рекомендации понимающих людей. На пороге гостей встречает сам управляющий, Сергей Редозубов. Не потому, что «журналист пришел», а потому что это традиция.
… Большой просторный и любовно обставленный зал ресторана красив, уютен, наполнен одновременно веселыми и расслабленными людьми. Самыми разными: в лаунж-зоне на мягких диванах наслаждаются комфортом, за длинным столом компания в вечерних нарядах — им несут какие-то дивные блюда и напитки; слева за столиками — радостные пары, а возле красочного панно детей развлекает аниматор. Никто никому не мешает. Голоса, смех, негромкий стук ножей и вилок, негромкая же ретро-музыка (никакой гремящей попсы) сливаются в общий звук радостного умиротворения. А запахи еды… их, увы, словами не передать.
— Сергей Анатольевич, какова главная идея ресторана?
— Основа — это, конечно же, еда. Классика русской и европейской кухни, лучшее, проверенное временем. Если это котлета по-киевски, то только из сочного мягкого филе. Если это борщ, то свекла тушится на открытом огне, колеруется в масле, пассируется с томатом; подается сало, чеснок, лук, дополняется настойкой собственного приготовления. Настоек и наливок у нас много, все готовятся по традиционным русским рецептам.
Это солянки, уха, бефстроганов, шашлык, пожарские котлеты, рукодельные — сами лепим — пельмени и вареники, хлеб из собственной пекарни, свежие овощи и фрукты, десерты. Мясные блюда готовим в основном на открытом огне, причем наши гости могут это видеть. Есть и царская уха, и стерлядь, и расстегай — неизменная классика русской кухни.
Но это не значит, что мы закоренелые кулинарные консерваторы. Основа, безусловно, классическая, а вариации могут быть разными — это и европейская, и авторская кухня, кулинарное творчество. Знаете, это как с прическами: можно менять цвет волос, по-разному стричься, но лицо-то остаётся то же.
— Когда слышишь про стерлядь и расстегай, сразу думаешь — «наверное, дорого».
— Ничего подобного. К примеру, за 1-1,5 тысячи рублей можно заказать прекрасный обед с салатом, рукодельными пельменями, вкуснейшим чаем и десертом. Еще и выпить наливки или бокал вина.
В том и идея народного ресторана, чтобы можно было свести в одном месте людей с совершенно разным достатком. Смотрите, кто-то сидит с кофе и десертом, а рядом практически банкет с мясными блюдами, закусками, наливками. Всем найдется место, всем рады.
— Однако качественное сырье и продукты недешевы. Как удается поддерживать баланс «качество — средние цены»?
— Во-первых, спасибо санкциям. Рад, что наконец-то могут нормально работать отечественные производители. Белгородская свинина, ярославские цыплята, мраморная говядина, дагестанский барашек, белорусская вырезка от постоянного поставщика. Во-вторых, надо правильно найти поставщика на рынке, правильно сформировать цены. Это уже наши профессиональные умения. Не только мои, всей нашей команды. И, конечно, весь продукт проходит строгий контроль при закупке и приготовлении.
Особый уют ресторану придают удобная мебель, дубовый пол, стеллажи с книгами, живые растения, большие окна с льющимся сквозь гардины светом. Как-то по-домашнему. Освещение здесь не «дежурное», а тоже продуманное. Днем можно любоваться в окно видами Зеленограда и лесом, вечером закрывают шторы, приглушают свет, а на столах появляются свечи. В центре зала — небольшая эстрада с профессиональным оборудованием.
— Кто ваши клиенты? Есть ли у них какой-то собирательный образ, «общий портрет»?
— Самые разные люди. Вы же видите и чувствуете атмосферу. «Фазенда» — общедоступный ресторан. Сюда приходят с друзьями, с семьями, с детьми и внуками. Приходят отметить день рождения, юбилей, просто посидеть.
С детьми приходят, к слову, часто — у нас красивый уголок, детей развлекают аниматоры в разных образах. Проходят тематические утренники и праздники с играми и сказками. Планируем развивать детское направление, проводить кулинарные мастер-классы — чтобы сделать с дядей Сережей пиццу, колобки, пойти с ним вместе поставить их в печку, отнести родителям попробовать. Готовы организовать хорошие детские праздники. Идей много.
По пятницам и субботам у нас живая музыка — вечером современные ритмы и зажигательные танцы. А в четверг — стильный джаз. Недавно запустили интеллектуальные командные игры «Квиз"для взрослых. Пока прошла одна игра, участники были в восторге.
— Почему вы назвали ресторан «Фазенда»?
— Это как загородный дом. Одновременно уютный и веселый, наполненный светом, музыкой и голосами друзей. Где хозяева гостеприимны, любят устраивать праздники. Я очень люблю принимать гостей, и люблю видеть счастливых и довольных людей.
Сергей Редозубов — достаточно известный в ресторанном бизнесе человек. Получил профильное образование в институте народного хозяйства (ныне Российском экономическом университете) имени Плеханова, открывал московские рестораны «Ермак», «Галерея художника», «Гусаръ», «Лен». Его увлеченность, работоспособность и общительность отмечают не только посетители, но и все команда ресторана.
— Как вы оцениваете конкуренцию?
— Я вам совершенно откровенно скажу — в Зеленограде много хороших заведений. Никаких громких слов об эксклюзивности говорить не буду. У нас своя достойная ниша, это подтверждено нашими посетителями. Собственно, нужды в какой-то прямой рекламе нет, работает сарафанное радио: люди рассказывают друг другу и сами возвращаются. Если рядом откроется еще три ресторана, это только подстегнет нас к новым идеям. А их масса. Но я хочу сохранить русскую кухню, это моя неизменная позиция. И рад тому, что люди потянулись к хорошо забытому старому, но в новом исполнении.
Надо просто быть искренним в своем деле и любить людей. Честно — мы получаем удовольствие от своей работы. А сейчас мне пора, простите, — нам омуля привезли из Сибири. Только у нас его можно попробовать.
Зеленоград, корпус 2309А (ТРЦ «Столица», 2 этаж)
8(495) 123-53-87, 8 (977) 775-38-11
http://fazenda-zel.ru/index.html
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