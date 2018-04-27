На площади Юности струи периодически бьют из-под земли — это называется «сухой» или «пешеходный» фонтан
Фото: Zelenograd.ru
Парк Победы и городской пруд ждет масштабное благоустройство
Фото: Zelenograd.ru
В планах и ремонт каскадного фонтана. Его капитально ремонтировали в 2012 году, правда, он быстро потёк, а гранит и плитка стали отваливаться. В процессе ремонта исчезла синяя мозаичная плитка. Благоустройство планируется в этом году, но пока не выбран подрядчик и не прошло общественное обсуждение проекта. Поэтому работы могут перейти на 2019 год.
Зеленоградский фонтан в микрорайоне МЖК на площади с часами пока не работает. Заработали фонтаны и по всей Москве — их около 600.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В апреле
-
Новоселам скидка
плитку 10%