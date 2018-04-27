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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
В Зеленограде включили фонтаны — на площади Юности и в парке Победы 27.04.2018 ZELENOGRAD.RU
На площади Юности струи периодически бьют из-под земли — это называется «сухой» или «пешеходный» фонтан
Фото: Zelenograd.ru
Парк Победы и городской пруд ждет масштабное благоустройство
Фото: Zelenograd.ru

В планах и ремонт каскадного фонтана. Его капитально ремонтировали в 2012 году, правда, он быстро потёк, а гранит и плитка стали отваливаться. В процессе ремонта исчезла синяя мозаичная плитка. Благоустройство планируется в этом году, но пока не выбран подрядчик и не прошло общественное обсуждение проекта. Поэтому работы могут перейти на 2019 год.

Зеленоградский фонтан в микрорайоне МЖК на площади с часами пока не работает. Заработали фонтаны и по всей Москве — их около 600.

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