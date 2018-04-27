В планах и ремонт каскадного фонтана. Его капитально ремонтировали в 2012 году, правда, он быстро потёк, а гранит и плитка стали отваливаться. В процессе ремонта исчезла синяя мозаичная плитка. Благоустройство планируется в этом году, но пока не выбран подрядчик и не прошло общественное обсуждение проекта. Поэтому работы могут перейти на 2019 год.

Зеленоградский фонтан в микрорайоне МЖК на площади с часами пока не работает. Заработали фонтаны и по всей Москве — их около 600.