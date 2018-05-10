Сайт «Экооборона Московской области» опубликовал письмо подмосковного Комитета лесного хозяйства, из которого следует, что о планах строительства мусоросжигательного завода к Комитете не знают, и судебных споров по этому поводу не было. В Федеральное агентство лесного хозяйства направлены документы «в целях защиты собственности Российской федерации», говорится в документе. На землях лесного фонда строительство промышленных объектов запрещено.

Власти зовут жителей обсудить проект строительство мусоросжигательного завода в деревне Хметьево — 7 июня в 15:00 по адресу: Солнечногорск, улица Красная, дом 113 (ДК Лепсе). Завод планируют начать строить уже в конце июня. Обсуждается не сам вопрос строительства завода, а оценка его воздействия на окружающую среду. Проект не опубликован, как и его экологическая составляющая. При этом замечания и предложения принимаются до обсуждения (до 6 июня, в общественной приемной на улице Красной, 113: с понедельника по четверг с 9:00 до 16:00, в пятницу — до 17:00), а не после, как это принято при проведении публичных слушаний.



Мощность завода составит 700 000 тонн обезвреживаемых твердых коммунальных отходов в год. На сайте заказчика проекта, «Альтернативной генерирующей компании-1», приводятся общие сведения о принципах работы заводов по выработке энергии из отходов. Всего в Подмосковье компания планирует строить четыре таких завода.



Общественные слушания назначены в будний день (7 июня — четверг) в рабочее время. Первое сообщение об этом появилось на сайте администрации района с другой датой (28 мая — и эта информация до сих пор не удалена), затем опубликовали постановление главы района уже с новой датой. В первом случае планировалось, что после слушаний заказчик АГК-1 в течение месяца будет принимать от граждан и общественных организаций замечания и предложения, но теперь жителям предлагается присылать их до слушаний — то есть, до того, как увидят проект.

Завод в Хметьево планируют ввести в эксплуатацию в 2021—2022 годах. Около 2,5 лет — с июня 2018 по октябрь 2020-го — отводится на строительство и монтажные работы. Заказчик строительства обещает, что заводы будут экологически безопасными, и объясняет, как они будут работать.



До Красной улицы, 113 в Солнечногорске можно добраться от станции Подсолнечная на автобусах 2 и 4 (остановка «ДК имени Лепсе») или дойти пешком — идти примерно километр через Крестьянскую улицу, мимо автостанции, через улицы 2-я Володарская и Набережная.