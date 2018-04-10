Областные законодатели во второй раз отказались обсуждать вынесение на референдум вопроса о строительстве мусоросжигающих заводов в Подмосковье, — потому что он не соответствует федеральному законодательству. Инициаторы референдума, однако, не сдаются и намерены еще раз попробовать согласовать с властями референдум.

В марте областной избирком принял заявку инициативной группы жителей о проведении референдума в Московской области, ставящих вопрос о законодательном запрете строительства предприятий по термическому обезвреживанию коммунальных отходов, и передал её в Мособлдуму. Первую такую заявку областные законодатели отклонили в ноябре, это была вторая попытка.

«Мусоросжигательные заводы — это смерть для жителей Московской области, это экоцид, — сказал на заседании областной думы представитель инициативной группы, правозащитник Дмитрий Трунин. — Это преступление без срока давности. Я предлагаю всего лишь малость — учесть мнение жителей Московской области и вынести этот вопрос на референдум. Давайте еще раз сформулируем вопрос. … Но к губернаторским выборам мы будем знать, хотят люди строительство мусоросжигательных заводов или не хотят?».

«Делая данное заявление, вы просто работаете на публику» , — парировал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. За отклонение референдума проголосовали 32 депутата, против 2, воздержались 3, еще двое не голосовали. В прошлый раз референдум отклонили единогласно.

Сейчас отказ произошел с формулировкой: «Предложенный на референдум вопрос не соответствует пункту 2 статьи 12 ФЗ-67, поскольку на референдум могут быть вынесены только вопросы, которые находятся в компетенции Московской области». В прошлый раз, по словам Трунина, отказали из-за некорректных формулировок в части совмещения вопросов раздельного сбора мусора и строительства мусоросжигательных заводов. Инициаторы проведения референдума учли все замечания в новом проекте, но законодатели нашли другую причину для отказа. Активисты намерены учесть все замечания и вновь вынести вопрос проведения референдума на рассмотрение парламента, сообщил Трунин порталу «Активатика».

В Московской области запланировано строительство четырех мусоросжигательных заводов, один из них — в Солнечногорском районе, у деревни Хметьево. Это примерно 20 километров от Зеленограда. Его начнут строить в июне. Такой завод хотели построить в Хметьево еще в 2009 году, после эпопеи с протестами против строительства такого предприятия в Зеленограде. Однако этому воспротивилась уже администрация Солнечногорского района и Мособлдума. В Хметьево находится большая свалка, бывший полигон твердых бытовых отходов. Его закрыли для приема мусора четыре года назад. По программе правительства, полигон ждет рекультивация. Власти подчеркивают, что новые заводы будут экологически безопасными (схема работы завода).



В марте Подмосковье охватили массовые протесты против мусорных свалок. Митинги перемещаются и в Москву — так, 7 апреля активисты были намерены провести митинг «За чистый воздух! Против „мусорной“ мафии!» в центре столицы. Но 6 апреля состоялись их переговоры с подмосковными чиновниками, в результате решено создать Межведомственной рабочей группы по проблеме утилизации отходов, в которую войдут представители профильных министерств правительства Московской области и общественные активисты, сообщает «Народная палата Подмосковья». Также договорились о постоянном совместном контроле за ситуацией на самых проблемных мусорных полигонах — в том числе, в Клинском районе, куда сейчас возят мусор из Зеленограда.