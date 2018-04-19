МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс» приглашает на работу врача-терапевта, администратора и уборщицу 19.04.2018 Медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс» Реклама

В семейную медицинскую клинику «ДЕТСТВО Плюс» требуются:

  • Уборщица на постоянную работу, оформление по ТК, соцпакет;
  • Администратор, работа по графику 2/2, оформление по ТК, соцпакет;
  • Врач-терапевт со своим авто, оформление по ТК, соцпакет.

Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru
тел. 8(495)220-73-26 и 8(499)502 — 50 — 05

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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+7 (495) 76-76-746

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Скалолазание

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для взрослых и детей с 4 лет
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В апреле

Новоселам скидка
плитку 10%
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
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Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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