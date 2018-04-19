В семейную медицинскую клинику «ДЕТСТВО Плюс» требуются:
- Уборщица на постоянную работу, оформление по ТК, соцпакет;
- Администратор, работа по графику 2/2, оформление по ТК, соцпакет;
- Врач-терапевт со своим авто, оформление по ТК, соцпакет.
Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru
тел. 8(495)220-73-26 и 8(499)502 — 50 — 05
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