Магазин «О'Кей» проработал в ТЦ «Панфиловский» пять с половиной лет, с 20 апреля его закроют. В этом же помещении к середине июня планируют открыть супермаркет «Перекресток», сообщили Zelenograd.ru в X5 Retail Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

В конце прошлого года продовольственная сеть «О'Кей» договорилась о продаже бизнеса супермаркетов X5 Retail Group. Во всех бывших помещениях «О'Кей» планируется открыть «Перекрестки». «Перекресток» в «Панфиловском станет девятым магазином этой сети в Зеленограде. Вакансий в новом магазине пока не объявлено.