Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Супермаркет «О'Кей» в ТЦ «Панфиловский» закрывается 20 апреля 18.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Магазин «О'Кей» проработал в ТЦ «Панфиловский» пять с половиной лет, с 20 апреля его закроют. В этом же помещении к середине июня планируют открыть супермаркет «Перекресток», сообщили Zelenograd.ru в X5 Retail Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

В конце прошлого года продовольственная сеть «О'Кей» договорилась о продаже бизнеса супермаркетов X5 Retail Group. Во всех бывших помещениях «О'Кей» планируется открыть «Перекрестки». «Перекресток» в «Панфиловском станет девятым магазином этой сети в Зеленограде. Вакансий в новом магазине пока не объявлено.

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
 Реклама
Центр дополнительно образования LEGO Education в Зеленопарке объявляет сенсационные скидки и акции Объявления
Школа скорочтения и развития памяти для детей по методике Шамиля Ахмадуллина. Советы и рекомендации Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама