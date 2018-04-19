Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Ещё один автобус развалился на ходу. На этот раз 12-й маршрут 19.04.2018 ZELENOGRAD.RU

В среду утром в автобусе 12-го маршрута отвалилась потолочная панель. Водителю пришлось чинить ее на месте.

Видео: Данил Московский

Аналогичный случай произошёл 9 апреля в автобусе 400 Т. Видимо, эта неисправность характерна для автобусов, эксплуатирующихся в Зеленограде. Об этой проблеме мы отправили запрос в автокомбинат .

Видео: Наталья Кузнецова

Если вы едете на неисправном автобусе, присылайте нам фото или видео, а также номер автобуса и дату поездку.

Читайте также
Рейсовый автобус сгорел на Пятницком шоссе

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
 Реклама
Пассажирские перевозки в Зеленограде, Сходне, Химках, в Москве и Московской области Объявления
Сервисная служба «Союз» — откроет всё, что закрыто Объявления
Хореографическая школа «Фуэте» объявляет набор детей от трех лет Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама