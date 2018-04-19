Рейсовый автобус сгорел на Пятницком шоссе
В среду утром в автобусе 12-го маршрута отвалилась потолочная панель. Водителю пришлось чинить ее на месте.
Видео: Данил Московский
Аналогичный случай произошёл 9 апреля в автобусе 400 Т. Видимо, эта неисправность характерна для автобусов, эксплуатирующихся в Зеленограде. Об этой проблеме мы отправили запрос в автокомбинат .
Видео: Наталья Кузнецова
Если вы едете на неисправном автобусе, присылайте нам фото или видео, а также номер автобуса и дату поездку.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !