Автобус № 357 Крюково — Баранцево с пассажирами загорелся по пути в Солнечногорск, рассказал очевидец. Чрезвычайное происшествие случилось около 11 часов вечера в субботу, 7 апреля, на остановке «Питомник Жилино» на Пятницком шоссе.

По словам свидетеля, загорелась задняя часть автобуса, где распложен моторный отсек. Пассажиры и водитель успели покинуть автобус до того, как огонь проник в салон. Еще до приезда пожарных пламя целиком охватило транспорт. В итоге, когда автобус потушили, от него остался лишь обугленный остов.

«Автобус совершал последний рейс. Сначала он идет в Баранцево, а далее — в Солнечногорск на стоянку, подбирая по дороге людей, которым по пути, — рассказал очевидец Zelenograd.ru. — Я на него не успел и взял такси. Отставал от автобуса минут на пять, еду — и вижу такое…»

К счастью, никто не пострадал. Перевозчик «Мострансавто», который обслуживает маршрут № 357, и экстренные службы пока никак не прокомментировали происшествие.

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