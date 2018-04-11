Наша читательница Наталия Кузнецова прислала видео поездки 9 апреля на автобусе 400 Т. На съемке видно, как потолочная панель, закрывающая внутренности автобуса, болтается над пассажирскими сиденьями, на которые, разумеется, никто сесть не рискнул. Между тем автокомбинат в ответ на жалобы регулярно заявляет, что автобусы выходят на линию в исправном состоянии.