Рейсовый автобус сгорел на Пятницком шоссе
Наша читательница Наталия Кузнецова прислала видео поездки 9 апреля на автобусе 400 Т. На съемке видно, как потолочная панель, закрывающая внутренности автобуса, болтается над пассажирскими сиденьями, на которые, разумеется, никто сесть не рискнул. Между тем автокомбинат в ответ на жалобы регулярно заявляет, что автобусы выходят на линию в исправном состоянии.
Если вы едете на неисправном автобусе, присылайте нам фото или видео, а также номер автобуса и дату поездку.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !