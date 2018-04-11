1 комментарий
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Салон 400-го автобуса развалился во время поездки в Москву 11.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Наша читательница Наталия Кузнецова прислала видео поездки 9 апреля на автобусе 400 Т. На съемке видно, как потолочная панель, закрывающая внутренности автобуса, болтается над пассажирскими сиденьями, на которые, разумеется, никто сесть не рискнул. Между тем автокомбинат в ответ на жалобы регулярно заявляет, что автобусы выходят на линию в исправном состоянии.

Если вы едете на неисправном автобусе, присылайте нам фото или видео, а также номер автобуса и дату поездку.

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Обсуждение
Анна Леонтьева
4 часа назад
Открытый кожух в салоне это растяпство и нарушение техники безопасности тех, кто обслуживает автобус, но это не является неисправностью или поломкой. По идее о таком стоит говорить водителю что бы он закрыл, но связываться никто обычно не хочет.
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+7 (495) 76-76-746
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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