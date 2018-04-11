Школьники будут сдавать пластик, стекло, металл, бумагу прямо во время уроков в пятницу 20 апреля. Специальные контейнеры для раздельного сбора мусора подъедут к школам и будут стоять возле каждой в течение часа. Принять участие в акции и сдать отходы могут все желающие.

Акцию проводит столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды. По расписанию, мобильные пункты сбора мусора будут находиться 20 апреля у школы 618 (корпус 222А — начальная школа) с 9:00 до 10:00, у школы 852 (корпус 1115) — с 10:30 до 11:30, у школы 853 (корпус 913) — с 12:00 до 13:00, у школы 719 (корпус 921А) — с 13:30 до 14:30, у школы 1692 (корпус 1017) — с 15:00 до 16:00.

Машины не будут заезжать на территорию школ — только если школы соберут большой объем мусора и сами об этом попросят, рассказали Zelenograd.ru в оргкомитете акции. Для жителей близлежащих домов школы — это ориентир, поэтому они тоже могут приходить и сдавать макулатуру, пластиковые бутылки и упаковки, стеклянную тару, алюминиевые и жестяные банки, фольгу, мелкий бытовой металлолом. Участников поощрят сувенирами и подарками.



Участие школьников в акции добровольное, отметили в оргкомитете. Хотя школы уже проводят конкурсы по сбору мусора. Три учебных заведения, которые соберут больше других, по итогам конкурса наградят денежными подарочными сертификатами — школы могут использовать их для своих нужд.



Мусор принимают по определенным правилам. Так, все ёмкости должны быть чистыми, без крышек, с бумаги надо снять все скрепки, зажимы, скотч, а пластиковые бутылки и банки нужно смять. На переработку не принимают кассовые чеки, транспортные карты, одноразовую посуду, поддоны из-под яиц, салфетки, бутылки из-под растительного масла, пластиковые пакеты, пенопласт, флаконы из-под аэрозолей.

Акция «Разделяй и используй» проходит в Москве в шестой раз. Раньше контейнеры для раздельного сбора мусора ставили на улицах, а в последние два года к акции подключились школы и вузы. Собранные отходы отвезут на завод по сортировке «ЭкоЛайн», где отходы подготовят для последующей переработки — обработают и досортируют по видам фракций. В прошлом году в ходе акции удалось собрать более 33 тонн вторсырья.