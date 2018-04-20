Сейчас объявлен конкурс на выбор подрядчика. Победитель конкурса определится в середине мая, дальше на выполнение работ дается не больше полугода. Как показывает практика, работы могут затянуться. В Крюково рассчитывали достроить турникетные и кассовые павильоны к февралю, а затем заниматься подключением с тем, чтобы весной турникеты уже заработали. Сроки строительства сдвинули на 27 апреля, теперь ввод в эксплуатацию турникетов перенесен на лето.

В Крюково сейчас строят турникетный и кассовый павильон у платформы №1 (со стороны Привокзальной площади), также каркасы павильонов появились на платформах №2 и 3. В конце островных платформ появились высокие ограждения — чтобы туда нельзя было попасть с путей. Также появился высокий забор со стороны 1-й платформы.

Крюково и Сходня — последние из крупных пригородных станций на участке Москва — Тверь, где нет турникетов. Полностью или частично оборудованы турникетами станции Рижская, Останкино, Петровско-Разумовское, Моссельмаш, Ховрино, Левобережная, Химки, Планерная, Новоподрезково, Подрезково, Фирсановская, Поваровка, Поварово-1, Подсолнечная, Клин, Завидово, Редкино, Тверь, Конаково-ГРЭС.