Турникеты поставят на всех трех платформах станции Сходня. На крайних платформах — в сторону Москвы и области — также построят кассовые павильоны. Если все пойдет по плану, турникеты заработают до конца года.
Сейчас объявлен конкурс на выбор подрядчика. Победитель конкурса определится в середине мая, дальше на выполнение работ дается не больше полугода. Как показывает практика, работы могут затянуться. В Крюково рассчитывали достроить турникетные и кассовые павильоны к февралю, а затем заниматься подключением с тем, чтобы весной турникеты уже заработали. Сроки строительства сдвинули на 27 апреля, теперь ввод в эксплуатацию турникетов перенесен на лето.
В Крюково сейчас строят турникетный и кассовый павильон у платформы №1 (со стороны Привокзальной площади), также каркасы павильонов появились на платформах №2 и 3. В конце островных платформ появились высокие ограждения — чтобы туда нельзя было попасть с путей. Также появился высокий забор со стороны 1-й платформы.
Крюково и Сходня — последние из крупных пригородных станций на участке Москва — Тверь, где нет турникетов. Полностью или частично оборудованы турникетами станции Рижская, Останкино, Петровско-Разумовское, Моссельмаш, Ховрино, Левобережная, Химки, Планерная, Новоподрезково, Подрезково, Фирсановская, Поваровка, Поварово-1, Подсолнечная, Клин, Завидово, Редкино, Тверь, Конаково-ГРЭС.
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