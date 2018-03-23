Открытие турникетов планируется во второй половине года, то есть, не раньше лета. До 27 апреля должно завершиться строительство турникетных павильонов, а затем начнется установка оборудования, его наладка и тестирование. Сейчас строятся павильоны возле платформы №1 и на платформе №2.

Ранее включение турникетов на станции Крюково планировалось этой весной. Возле 1-й платформы, со стороны Привокзальной площади, почти достроен большой кассовый павильон, строится турникетная линейка — то есть, ряд турникетов без навеса. Такая же турникетная линейка возводится на платформе №2, где останавливаются электрички — чаще всего «Ласточки» — в сторону области. В связи с этим периодически перекрывают один из выходов из подземного перехода на эту платформу. Также турникеты поставят на платформе №3, откуда отправляются «Ласточки» в сторону Москвы.