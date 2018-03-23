Открытие турникетов планируется во второй половине года, то есть, не раньше лета. До 27 апреля должно завершиться строительство турникетных павильонов, а затем начнется установка оборудования, его наладка и тестирование. Сейчас строятся павильоны возле платформы №1 и на платформе №2.
Ранее включение турникетов на станции Крюково планировалось этой весной. Возле 1-й платформы, со стороны Привокзальной площади, почти достроен большой кассовый павильон, строится турникетная линейка — то есть, ряд турникетов без навеса. Такая же турникетная линейка возводится на платформе №2, где останавливаются электрички — чаще всего «Ласточки» — в сторону области. В связи с этим периодически перекрывают один из выходов из подземного перехода на эту платформу. Также турникеты поставят на платформе №3, откуда отправляются «Ласточки» в сторону Москвы.
По проекту, одновременно с включением турникетов на береговых (крайних) платформах станции Крюково закроют по два крайних лестничных входа с улицы, оставят только центральные. Подземный переход №1 — более узкий, расположенный ближе к местам посадки в автобусы, — закроют для транзитного прохода между старым и новым городом. Он будет предназначен для пассажиров электричек, проходящих на островные платформы 2 и 3. Для пешеходов оставят более широкий переход №2 — тот, что ближе к рынку.
После завершения строительно-монтажных работ будет их приемка, затем установка оборудования — это процесс небыстрый, сообщили Zelenograd.ru в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. Открытие турникетов планируется во второй половине года, то есть, не раньше лета.
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