Жительница корпуса 808 обнаружила в своем подъезде оскорбляющие её листовки и обратилась в полицию. Появление этих листовок она связывает со своей активностью на портале «Наш город», куда отправляет замечания о работе коммунальщиков.
10 апреля листовками обклеили все 12 этажей дома, некоторые для надежности даже засунули между оконными рамами, рассказала Zelenograd.ru Анна Емко. Аноним назвал её «редкой дрянью», «сумасшедшей», заявил, что она «кошмарит власть, бизнес, медицину, образование, городское хозяйство».
Анна, как и другие горожане, пишет на портал «Наш город» обращения по локальным проблемам — некачественный ремонт подъезда, неубранный двор, неисправный лифт и так далее. «Это какой-то бред, — сказала Анна, — я обращаюсь на портал с конкретными проблемами, какой бизнес, какую медицину и образование я кошмарю?» Она считает, что автор листовки связан с управляющей компанией — «Жилищником района Старое Крюково».
Фото на листовке взято из интернета, причем её авторы ошиблись в номере корпуса и возрасте Анны — очевидно, взяли все это из какой-то прошлогодней публикации. Похожая история была с активной жительницей другого корпуса в 8 микрорайоне в 2016 году. Она писала о тех же проблемах на портал «Наш город», а потом обнаружила листовку со своей фотографией и угрозами в своем подъезде. Женщина обратилась в полицию, но это ничем не закончилось. Фото для листовки анонимы взяли из соцсетей.
Анна Емко баллотировалась в 2017 году в муниципальные депутаты (в районе Старое Крюково), но не набрала нужное количество голосов. Во время избирательной кампании ходила по квартирам, знакомилась с людьми. Каких-либо инцидентов и конфликтов не было, рассказала Анна, но одна из жительниц 808 корпуса отреагировала на её визит очень недоброжелательно. Женщина сказала, что «работает в ГБУ» и пообещала «всё про вас выяснить».
В полиции приняли заявление от Анны, к нему приложена листовка. В заявлении она просит, среди прочего, проверить записи камер видеонаблюдения, установленных на подъезде. Заниматься этим инцидентом будет участковый.
Портал «Наш город» создан правительством Москвы специально для оперативного реагирования на жалобы и замечания горожан. Сначала туда могли писать все, но год назад большинство тем, связанных с ЖКХ, закрыли для «посторонних» — они доступны только для жильцов конкретных домов. Чтобы написать жалобу на неубранный подъезд, неисправный лифт и сломанное освещение, надо оставить на портале свой номер финансово-лицевого счета.
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Неплохо бы ещё обратиться с жалобой на сам портал за распространение персональных данных третьим лицам.
Проблема может быть не жилищнике, а в исполнителях, которых из-за этих жалоб могли премий например не получить или даже зарплату урезать, так что неплохо бы обратиться в жилищник за разъяснениями и узнать почему слили её данные недобросовестному исполнителю.