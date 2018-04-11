Фото на листовке взято из интернета, причем её авторы ошиблись в номере корпуса и возрасте Анны — очевидно, взяли все это из какой-то прошлогодней публикации. Похожая история была с активной жительницей другого корпуса в 8 микрорайоне в 2016 году. Она писала о тех же проблемах на портал «Наш город», а потом обнаружила листовку со своей фотографией и угрозами в своем подъезде. Женщина обратилась в полицию, но это ничем не закончилось. Фото для листовки анонимы взяли из соцсетей.

Анна Емко баллотировалась в 2017 году в муниципальные депутаты (в районе Старое Крюково), но не набрала нужное количество голосов. Во время избирательной кампании ходила по квартирам, знакомилась с людьми. Каких-либо инцидентов и конфликтов не было, рассказала Анна, но одна из жительниц 808 корпуса отреагировала на её визит очень недоброжелательно. Женщина сказала, что «работает в ГБУ» и пообещала «всё про вас выяснить».



В полиции приняли заявление от Анны, к нему приложена листовка. В заявлении она просит, среди прочего, проверить записи камер видеонаблюдения, установленных на подъезде. Заниматься этим инцидентом будет участковый.

Портал «Наш город» создан правительством Москвы специально для оперативного реагирования на жалобы и замечания горожан. Сначала туда могли писать все, но год назад большинство тем, связанных с ЖКХ, закрыли для «посторонних» — они доступны только для жильцов конкретных домов. Чтобы написать жалобу на неубранный подъезд, неисправный лифт и сломанное освещение, надо оставить на портале свой номер финансово-лицевого счета.