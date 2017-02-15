Теперь, чтобы оставить жалобу на неубранный подъезд, неисправный лифт и сломанное освещение, надо оставить свой номер финансово-лицевого счета — его можно посмотреть в коммунальной платежке. О сосульках, реагентах и мигрантах в подъезде можно по-прежнему сообщать анонимно.



В декабре созданный правительством Москвы портал для оперативного реагирования на жалобы горожан закрыл большинство тем в разделе «многоквартирные дома». Остались лишь сосульки на крышах и карнизах, нелегальные мигранты в подвалах и на чердаках и складирование там же реагентов. Это решение объяснили интересами собственников и управляющих компаний.

В первом случае, как утверждала редакция «Нашего города», реагировать на актуальные жалобы жильцов мешали не живущие в этом доме люди. «Мы сталкивались с такими пользователями, которые за один день жаловались на 80 домов, — цитирует агентство „Москва“ замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Катаева. — Мы пришли к решению, что о проблемах конкретного дома должен жаловаться только житель этого дома».

А жалоб по жилым домам много, часто они не требуют немедленного вмешательства и отвлекают управляющие компании от более важных вопросов. В зеленоградских управах на встречах с жителями неоднократно говорили, что обязаны прежде всего «отработать портал», то есть отреагировать на жалобы с сайте «Наш город». Хотя для этого он и создавался.



С 14 февраля на сайт вернули темы, связанные с уборкой подъезда, работой лифта, освещением, капитальным и текущим ремонтом, лестницами, пандусами, электропроводкой, кровлей, мусоропроводом и прочим домовым имуществом. В разделе «Повреждение элементов: продухи, отмостки, фундамент, стены, водостоки» появились уточняющие подразделы «наличие трещин», «провалы», «деформация», «повреждение цоколя» и так далее.

Раньше можно было сообщать о проблемах анонимно, придумав себе любое имя. Теперь анонимом остаться не получится, при отправке сообщения надо вводить финансово-лицевой счет плательщика. Номер счета не будет отображаться в сообщении. «Каждый из этих вопросов актуален, прежде всего, для собственников жилья», объясняют на портале. По одному многоквартирному дому доступна возможность сохранения только одного номера финансово-лицевого счета, при этом пользователь может сохранить информацию о номере финансово-лицевого счета по пяти домам.



72% участников опроса Zelenograd.ru сказали, что для решения коммунальных проблем будут обращаться «в Москву», минуя местный уровень.