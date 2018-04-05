Техцентр «Автолидер» объявляет старт весеннего шиномонтажа. Наши цены в этом сезоне начинаются от 400 рублей за смену колёс и от 799 рублей за шиномонтаж! Стоимость шиномонтажа самого ходового размера R15 — 999 рублей!
Шиномонтаж это вещь серьёзная, если сделать не точно, то в скором времени подвеска автомобиля выходит из строя. Поэтому мы не доверяем китайскому оборудованию.
Все наши работы производятся на высокоточном итальянском оборудовании протестированным в первые дни апреля этого года. Работы производятся специалистами высокого класса в кратчайшие сроки. Рядом с нами находятся 4 кафе, где можно с удовольствием провести короткое время ожидания окончания шиномонтажа.
Мы производим шиномонтаж на подъёмниках и поэтому можем заметить массу неисправностей и сообщить о них владельцу совершенно бесплатно!
Без подъёмников это сделать невозможно!
Работы производятся только по записи. Это сделано для того, чтобы не создавать толчею, и Вы могли бы комфортно себя чувствовать в нашей дружеской обстановке.
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Выбирайте время удобное для вас и запишитесь по телефону: 8(917)582-74-74 или 8(985)363-77-44.
«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.
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