МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Шиномонтаж «Весна 2018» в техцентре Автолидер 05.04.2018 Техцентр «Автолидер» Реклама

Техцентр «Автолидер» объявляет старт весеннего шиномонтажа. Наши цены в этом сезоне начинаются от 400 рублей за смену колёс и от 799 рублей за шиномонтаж! Стоимость шиномонтажа самого ходового размера R15 — 999 рублей!

Шиномонтаж это вещь серьёзная, если сделать не точно, то в скором времени подвеска автомобиля выходит из строя. Поэтому мы не доверяем китайскому оборудованию.

Все наши работы производятся на высокоточном итальянском оборудовании протестированным в первые дни апреля этого года. Работы производятся специалистами высокого класса в кратчайшие сроки. Рядом с нами находятся 4 кафе, где можно с удовольствием провести короткое время ожидания окончания шиномонтажа.

Мы производим шиномонтаж на подъёмниках и поэтому можем заметить массу неисправностей и сообщить о них владельцу совершенно бесплатно!

Без подъёмников это сделать невозможно!

Работы производятся только по записи. Это сделано для того, чтобы не создавать толчею, и Вы могли бы комфортно себя чувствовать в нашей дружеской обстановке.

Стенд балансировочный MB engineering WB 255
Евгений Кушнир/https://www.youtube.com

Поторопитесь скачать купон до 20 апреля!

Загляните на наш сайт «Автосервис-зеленоград.рф», посмотрите на условия шиномонтажа по купону, скачивайте купон, пока он есть на сайте!

Так же У нас Вы получите приятный БОНУС по купону. Обычная цена такого бонуса 1000 рублей.

Купон не нужно оплачивать, как это делается на зеленоградских купонаторах, его можно будет приобрести бесплатно до 20 апреля. Не обязательно использовать купон срочно, он будет действовать до 31 июля 2018 г.

Без купона цена будет выше.

Мы работаем в Зеленограде уже более 17 лет, наши клиенты доверяют нам и мы всегда стараемся оправдать это доверие. Мы даём гарантию на все наши работы.

Для того, чтобы воспользоваться нашими приятными ценами Вам нужно зайти на сайт «Автосервис-зеленоград.рф» и распечатать или скопировать купон на шиномонтаж на любое устройство.

Звоните и приезжайте, останетесь довольны!

Выбирайте время удобное для вас и запишитесь по телефону: 8(917)582-74-74 или 8(985)363-77-44.

«Автолидер» находится в поселке Андреевка, 50 метров от АЗС «Карат» в сторону Пятницкого шоссе.

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Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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