В ТРЦ «Zеленопарк» открылся замечательный и в тоже время удивительный и сказочный детский центр Индиго Терра. Индиго Терра — это магический остров детства, счастья и волшебства, особый мир приключений.

Вы хотите для ребенка незабываемых впечатлений? Воплотите мечту ребёнка в реальность, подарите ему весёлое настроение и, безусловно, чудесные эмоции от посещения нашего центра, где он главный герой и участник.