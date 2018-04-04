В ТРЦ «Zеленопарк» открылся замечательный и в тоже время удивительный и сказочный детский центр Индиго Терра. Индиго Терра — это магический остров детства, счастья и волшебства, особый мир приключений.
Вы хотите для ребенка незабываемых впечатлений? Воплотите мечту ребёнка в реальность, подарите ему весёлое настроение и, безусловно, чудесные эмоции от посещения нашего центра, где он главный герой и участник.
Индиго Терра ежедневно дарит счастье и улыбки детям. На нашем острове детства есть:
- Самый большой надувной батут в Москве
Наш самый большой батут — это пиратский корабль, который плывет в увлекательное морское путешествие с маленькими пассажирами и сказочными обитателями на борту. Кто любит путешествовать?! Все!
Приходите к нам! У нас на борту детки окунуться в мир приключений.
- Увлекательное дерево — лабиринт паука с горкой
В детстве все дети любят лазить по деревьям, а у нас у вашего ребенка есть возможность оказаться внутри большого дерева и с удовольствием скатиться с вершины этого сказочного дерева по нашей извилистой, безопасной горке.
- Сухой бассейн с шариками
А это польза и радость для детей.
- Настольный аэрохоккей
Аэрохоккей — хорошая совместная игра, что может быть лучше для общения с ребенком и деток друг с другом? Часто аэрохоккей для детей становится первой и любимой спортивной игрой.
- Автопрокат
У нас большой автопарк электромобилей, где детки могут кататься на машинках, чувствовать себя настоящими гонщиками.
Предусмотрены скидки:
- Для многодетных семей и детей — инвалидов до 50%
- В день рождения для компаний от 5 человек
Наши операторы внимательно следят за детьми и порядком, благодаря чему у нас безопасно, надежно и чисто.
Детский центр «Индиго Терра» станет любимым местом досуга для детей, увлечёт любого ребенка, поможет выплеснуть энергию, от души повеселиться и активно провести время.
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Адрес: Ленинградское шоссе 18-й км, 35, ТЦ «Зеленопарк», 1 этаж
Режим работы: ежедневно с 10-00 до 22-00
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
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Всегда поможем
вашему авто !