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Детский игровой центр «Индиго Терра» открылся в «Зеленопарке» 04.04.2018 Детский игровой центр «Индиго Терра» Реклама

В ТРЦ «Zеленопарк» открылся замечательный и в тоже время удивительный и сказочный детский центр Индиго Терра. Индиго Терра — это магический остров детства, счастья и волшебства, особый мир приключений.

Вы хотите для ребенка незабываемых впечатлений? Воплотите мечту ребёнка в реальность, подарите ему весёлое настроение и, безусловно, чудесные эмоции от посещения нашего центра, где он главный герой и участник.

Индиго Терра ежедневно дарит счастье и улыбки детям. На нашем острове детства есть:

  • Самый большой надувной батут в Москве

Наш самый большой батут — это пиратский корабль, который плывет в увлекательное морское путешествие с маленькими пассажирами и сказочными обитателями на борту. Кто любит путешествовать?! Все!

Приходите к нам! У нас на борту детки окунуться в мир приключений.

  • Увлекательное дерево — лабиринт паука с горкой

В детстве все дети любят лазить по деревьям, а у нас у вашего ребенка есть возможность оказаться внутри большого дерева и с удовольствием скатиться с вершины этого сказочного дерева по нашей извилистой, безопасной горке.

  • Сухой бассейн с шариками

А это польза и радость для детей.

  • Настольный аэрохоккей

Аэрохоккей — хорошая совместная игра, что может быть лучше для общения с ребенком и деток друг с другом? Часто аэрохоккей для детей становится первой и любимой спортивной игрой.

  • Автопрокат

У нас большой автопарк электромобилей, где детки могут кататься на машинках, чувствовать себя настоящими гонщиками.

Предусмотрены скидки:

  • Для многодетных семей и детей — инвалидов до 50%
  • В день рождения для компаний от 5 человек

Наши операторы внимательно следят за детьми и порядком, благодаря чему у нас безопасно, надежно и чисто.

Детский центр «Индиго Терра» станет любимым местом досуга для детей, увлечёт любого ребенка, поможет выплеснуть энергию, от души повеселиться и активно провести время.


Дополнительная информацияв ВКонтакте, Instagram, Facebook

Адрес: Ленинградское шоссе 18-й км, 35, ТЦ «Зеленопарк», 1 этаж

Режим работы: ежедневно с 10-00 до 22-00

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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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