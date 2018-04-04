Для многодетных семей и детей — инвалидов. Предусмотрена скидка 20% на посещение зоны свободного конструирования.

В нашем центре внимательно и с любовью относятся к каждому ребенку. Мы помогаем детям раскрыть свой безграничный потенциал и научить им пользоваться. Мы готовы совершенствоваться и становиться лучше для вас!

Выбирайте LEGO Education, потому что это познавательно, интересно, невероятно и увлекательно!

LEGO Education - это ключ к успеху вашего ребенка!

«Индиго Терра» является официальным партнером программ LEGO Education центра нового поколения.

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Адрес: Ленинградское шоссе 18-й км, 35, ТЦ «Зеленопарк», 1 этаж

Телефон: 8(919)9968111