МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Центр дополнительного образования LEGO Education в Зеленопарке объявляет о скидках и акциях 04.04.2018 Центр дополнительно образования LEGO Education Реклама

Мы открылись совсем недавно, но уже сейчас детки успели полюбить наш поразительный, чудесный и удивительный мир конструкторов LEGO. LEGO Education центр — место где сбываются мечты, здесь вашему ребенку интересно и познавательно. Представлены зона свободного конструирования и специализированный учебный класс, где дети играют и обучаются мгновенно, легко и быстро. Лего Education — это новый формат обучения для детей разного возраста по программам, разработанными ведущими мировыми специалистами в сфере образования.

Ведется набор по следующим направлениям:

  • «Мир эмоций» для детей 3+, 24 урока
  • «Приключения на сафари» 3+, 12 уроков
  • «Конструктор историй» 4+, 24 урока
  • «Инженер» 5+, 48 уроков
  • «Мир науки 1» 6+, 24 урока
  • «Инноватор» 6+, 48 уроков
  • «Создатели кода» 7+, 24 урока

По окончании курсов ребенку выдается сертификат.

И вы еще не были у нас? Тогда, спешите! У нас для вас заманчивые предложения. Мы с заботой относимся ко всем и объявляем акции и скидки:

  • Мини — сад. У нас вы можете оставить ребенка 3+. Мы заботимся и играем с вашими детками, а вы тем временем отдыхаете и занимаетесь своими делами.

  • Меняй детали LEGO на минуты. Если у вас дома скопились ненужные детали LEGO, то приносите их нам. С радостью их примем и взамен подарим время для игры в зоне свободного конструирования.
  • Купи абонемент и получи подарок. Купи абонемент на занятия и получи месяц игры в зоне свободного конструирования бесплатно в подарок.

  • Скидка в день рождения. Дарим скидку 20% на все, кроме абонементов.

  • Для многодетных семей и детей — инвалидов. Предусмотрена скидка 20% на посещение зоны свободного конструирования.

В нашем центре внимательно и с любовью относятся к каждому ребенку. Мы помогаем детям раскрыть свой безграничный потенциал и научить им пользоваться. Мы готовы совершенствоваться и становиться лучше для вас!

Выбирайте LEGO Education, потому что это познавательно, интересно, невероятно и увлекательно!

LEGO Education - это ключ к успеху вашего ребенка!

«Индиго Терра» является официальным партнером программ LEGO Education центра нового поколения.

Записаться ОН-лайн на пробное занятие

Дополнительная информацияв ВКонтакте, Instagram, Facebook

Адрес: Ленинградское шоссе 18-й км, 35, ТЦ «Зеленопарк», 1 этаж

Телефон: 8(919)9968111

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
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Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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