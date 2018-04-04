Мы открылись совсем недавно, но уже сейчас детки успели полюбить наш поразительный, чудесный и удивительный мир конструкторов LEGO. LEGO Education центр — место где сбываются мечты, здесь вашему ребенку интересно и познавательно. Представлены зона свободного конструирования и специализированный учебный класс, где дети играют и обучаются мгновенно, легко и быстро. Лего Education — это новый формат обучения для детей разного возраста по программам, разработанными ведущими мировыми специалистами в сфере образования.
Ведется набор по следующим направлениям:
- «Мир эмоций» для детей 3+, 24 урока
- «Приключения на сафари» 3+, 12 уроков
- «Конструктор историй» 4+, 24 урока
- «Инженер» 5+, 48 уроков
- «Мир науки 1» 6+, 24 урока
- «Инноватор» 6+, 48 уроков
- «Создатели кода» 7+, 24 урока
По окончании курсов ребенку выдается сертификат.
И вы еще не были у нас? Тогда, спешите! У нас для вас заманчивые предложения. Мы с заботой относимся ко всем и объявляем акции и скидки:
- Мини — сад. У нас вы можете оставить ребенка 3+. Мы заботимся и играем с вашими детками, а вы тем временем отдыхаете и занимаетесь своими делами.
- Меняй детали LEGO на минуты. Если у вас дома скопились ненужные детали LEGO, то приносите их нам. С радостью их примем и взамен подарим время для игры в зоне свободного конструирования.
- Купи абонемент и получи подарок. Купи абонемент на занятия и получи месяц игры в зоне свободного конструирования бесплатно в подарок.
- Скидка в день рождения. Дарим скидку 20% на все, кроме абонементов.
- Для многодетных семей и детей — инвалидов. Предусмотрена скидка 20% на посещение зоны свободного конструирования.
В нашем центре внимательно и с любовью относятся к каждому ребенку. Мы помогаем детям раскрыть свой безграничный потенциал и научить им пользоваться. Мы готовы совершенствоваться и становиться лучше для вас!
Выбирайте LEGO Education, потому что это познавательно, интересно, невероятно и увлекательно!
LEGO Education - это ключ к успеху вашего ребенка!
«Индиго Терра» является официальным партнером программ LEGO Education центра нового поколения.
Записаться ОН-лайн на пробное занятие
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Адрес: Ленинградское шоссе 18-й км, 35, ТЦ «Зеленопарк», 1 этаж
Телефон: 8(919)9968111
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
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