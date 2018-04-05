О вопиющем случае на зеленоградском предприятии рассказал телеканал «360». Якобы в Южной промзоне загорелось предприятие по изготовлению поролона. По соседству была компания по сборке и обработке печатных плат, начальник которой приказал своим сотрудникам продолжать работать, несмотря на задымление. Разбираемся, что здесь правда, а что нет.
«Все здание затянуло едким дымом. У сотрудников сразу же началось головокружение, тошнота. После смены некоторые из них пошли в медпункт, но в больницу обращаться никто не рискнул из страха перед начальником… Угарный газ проник в соседние помещения. Ночная смена работников не имела доступ к выходу, их старший сказал им не останавливать работу, пояснив фразой „Не мы же горим, работайте дальше!“. Затем задымление поступило на производство, но и это никак не повлияло на процесс. В итоге работники, закончив смену, вышли через главный вход производства, чтобы узнать, что происходит. Тогда их заметил один из спасателей», — рассказал сайт телеканала со ссылкой на анонимные источники, в том числе в «экстренных службах».
Публикация появилась на следующий день после трагедии в Кемерово. То есть когда вся страна переживала из-за страшных последствий кемеровского пожара, начальник какого-то зеленоградского завода заставил своих подчиненных работать в горящем здании?
В МЧС подтвердили, что в 4:44 утра 26 марта поступил вызов по адресу: проезд 4922, дом 4, строение 1 (между «второй клюшкой» и «Элмой»). Установили, что в подвале горела холодильная камера. В 5:26 пожар, площадь которого составила 20 квадратных метров, потушили. Эвакуация не потребовалась, поскольку людей в горящем и соседних помещениях не было. Название фирмы, которой принадлежит холодильная камера, в МЧС не уточнили.
В этом здании расположена компания «Децима» — разработчик и производитель высокотехнологичной электроники, а также несколько арендаторов. В тот день сайт «Децимы» объявлял, что 26 марта с 12:00 компания «не работает в связи с аварийным отключением электропитания. 27 марта предполагается работа в обычном режиме». Соответственно, на телефонный звонок никто не ответил. Получить комментарии «Децимы» в последующие дни также не удалось — сотрудники, которые брали трубку, отказывались разговаривать или соединять с руководством.
Однако человек, работающий в здании «Децимы», рассказал, что горевшая холодильная камера принадлежит арендатору — пиццерии People's food, у которой там же и производство. «По поводу той фирмы, где людей не отпускали, ничего сказать не могу. Рядом с пиццерией нет никаких цехов по сбору печатных плат, они находятся довольно далеко от места возгорания», — сказал наш собеседник. Сам он работает фактически в помещении «Децимы», с которой у их фирмы совместное производство.
Также он рассказал, что утром 26 марта директор «Децимы» никого не впустил в здание из-за запаха гари в коридорах и всех отправил домой. «В помещении остались только он, охрана и еще пара человек из руководства, а также следователь из пожарной охраны», — рассказал очевидец.
Другой очевидец, сотрудник непосредственно компании «Децима», тоже сказал, что изложенное в сюжете не соответствует действительности. «Информация совершенно недостоверная. Прежде всего, здесь нет никакого производства поролона и торец здания не горел, как написано. В пиццерии загорелся холодильник, и дым начал распространяться по коридорам. Сразу сработала пожарная сигнализация. Пожарные молодцы — приехали оперативно и быстро все потушили. Они проверили все помещения — а их много, заглянули в каждую комнату — нет ли там людей», — говорит сотрудник компании. Работников пиццерии, с его слов, в свою очередь, распустили по домам.
Как и предыдущий собеседник, он рассказал, что на следующий день домой отправляли и всех работников здания. Даже тех, кого не смущал легкий запах гари и кто хотел остаться поработать. Отметил и то, что в компании более чем серьезно относятся к пожарной безопасности: постоянно проверяют, тестируют, проводят учебные пожарные тревоги. А после пожара «еще раз пять проверили все противопожарные системы, сигнализацию: здание напичкано дорогостоящим оборудованием — не дай бог что».
Также у очевидца с коллегами есть версия, каким образом история с задымленным коридором превратилась в историю принуждения к работе в горящем здании: «Кто-то тайком пробрался в задымленный коридор, пока внутри работали пожарные. Из-за угла снял задымление — потом передал третьему лицу, а тот выложил уже с такой версией. Мол, раз сняли — значит, кто-то там работал, а раз работал в таких условиях — значит, заставили».
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