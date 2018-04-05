Однако человек, работающий в здании «Децимы», рассказал, что горевшая холодильная камера принадлежит арендатору — пиццерии People's food, у которой там же и производство. «По поводу той фирмы, где людей не отпускали, ничего сказать не могу. Рядом с пиццерией нет никаких цехов по сбору печатных плат, они находятся довольно далеко от места возгорания», — сказал наш собеседник. Сам он работает фактически в помещении «Децимы», с которой у их фирмы совместное производство.

Также он рассказал, что утром 26 марта директор «Децимы» никого не впустил в здание из-за запаха гари в коридорах и всех отправил домой. «В помещении остались только он, охрана и еще пара человек из руководства, а также следователь из пожарной охраны», — рассказал очевидец.

Другой очевидец, сотрудник непосредственно компании «Децима», тоже сказал, что изложенное в сюжете не соответствует действительности. «Информация совершенно недостоверная. Прежде всего, здесь нет никакого производства поролона и торец здания не горел, как написано. В пиццерии загорелся холодильник, и дым начал распространяться по коридорам. Сразу сработала пожарная сигнализация. Пожарные молодцы — приехали оперативно и быстро все потушили. Они проверили все помещения — а их много, заглянули в каждую комнату — нет ли там людей», — говорит сотрудник компании. Работников пиццерии, с его слов, в свою очередь, распустили по домам.

Как и предыдущий собеседник, он рассказал, что на следующий день домой отправляли и всех работников здания. Даже тех, кого не смущал легкий запах гари и кто хотел остаться поработать. Отметил и то, что в компании более чем серьезно относятся к пожарной безопасности: постоянно проверяют, тестируют, проводят учебные пожарные тревоги. А после пожара «еще раз пять проверили все противопожарные системы, сигнализацию: здание напичкано дорогостоящим оборудованием — не дай бог что».