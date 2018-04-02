В продаже эксклюзивные сюжеты алмазной вышивки от Красного Лимона, а так же скидки до 50% на вышивку крестиком и бисером. В скором времени мы ожидаем новое поступление раскрасок по номерам PaintBoy (размер 40*50) по 650 руб.