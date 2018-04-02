Магазин хобби и творчества Красный Лимон переехал по адресу Яблоневая аллея, корпус 317А строение 1, цокольный этаж (ориентир магазин Дачник). Вас ждут акции на раскраски по номерам (размер картин 40*50).
Картина по номерам
Картина по номерам
Картина по номерам
Картина по номерам
Картина по номерам
Алмазная вышивка
Алмазная вышивка
Ковровая вышивка
В продаже эксклюзивные сюжеты алмазной вышивки от Красного Лимона, а так же скидки до 50% на вышивку крестиком и бисером. В скором времени мы ожидаем новое поступление раскрасок по номерам PaintBoy (размер 40*50) по 650 руб.
Все подробности на сайте www.lemonred.ru
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