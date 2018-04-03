Часть 400 «экспрессов» можно перенаправить вместо метро «Ховрино» и «Речного» к новому метро «Селигерская» — конечной станции Люблинско-Дмитровской линии метро. Ехать столько же, сколько до «Речного вокзала», подсчитал житель Зеленограда.
Три новых станции «салатовой» ветки метро на севере Москвы — «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» — открылись 22 марта. «Селигерская» расположена у пересечения Дмитровского и Коровинского шоссе. Для проезда к новой станции метро при движении автобуса 400 «экспресс» из Зеленограда после трассы М-11 и въезда на развязку надо не поворачивать на улицу Дыбенко, а продлить движение по Северо-восточной хорде. Затем повернуть на Талдомскую улицу, проехать прямо по улице 800-летия Москвы и повернуть на Дмитровское шоссе к станции метро «Селигерская». Такую схему предложил в своем обращении в префектуру Сергей Пионтковский.
В обратную сторону — с Дмитровского шоссе направо на Коровинское, далее налево на Талдомскую. Большая часть маршрута проходит по дорогам без светофора и с выделенной полосой для общественного транспорта. Поэтому время в пути до «Селигерской» сопоставимо с временем в пути до «Речного вокзала», отметил Сергей. Он считает, что новый маршрут улучшит транспортную доступность Зеленограда и перераспределит пассажиров «400» экспресса. А в перспективе откроется станция той же ветки метро «Улица 800-летия Москвы», следующая за «Селигерской», и 400 «экспресс» можно направить к ней. Будущая станция находится еще ближе к Северо-восточной хорде, чем «Селигерская», её открытие запланировано на 2020-2021 годы.
После открытия новой станции Замоскворецкой линии метро «Ховрино» автобус 400 «экспресс делает возле неё остановку, а затем идет до «Речного вокзала». После строительства у метро «Ховрино» автовокзала — а его обещают открыть летом, — эта остановка станет для 400-го «экспресса» конечной.
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