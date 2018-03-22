22 марта Московский метрополитен открыл три новые станции: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская», продлив таким образом салатовую ветку подземки на север.

До этого дня Люблинско-Дмитровская линия заканчивалась «Петровско-Разумовской». Зеленоградцы, добиравшиеся сюда на электричке, могли уехать на метро лишь в трех направлениях. С открытием новых станций стали доступны другие районы Москвы.

«Окружная» находится на пересечении Локомотивного и 3-го Нижнелихоборского проездов. «Верхние Лихоборы» — на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара. «Селигерская» — на перекрестье Дмитровского и Коровинского шоссе.

В перспективе, до конца 2021 года, за «Селигерской» откроют еще две станции — «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» («Дмитровское шоссе»), а там салатовую ветку продлят и до поселка Северный за МКАД.