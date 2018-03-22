22 марта Московский метрополитен открыл три новые станции: «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская», продлив таким образом салатовую ветку подземки на север.
До этого дня Люблинско-Дмитровская линия заканчивалась «Петровско-Разумовской». Зеленоградцы, добиравшиеся сюда на электричке, могли уехать на метро лишь в трех направлениях. С открытием новых станций стали доступны другие районы Москвы.
«Окружная» находится на пересечении Локомотивного и 3-го Нижнелихоборского проездов. «Верхние Лихоборы» — на пересечении Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара. «Селигерская» — на перекрестье Дмитровского и Коровинского шоссе.
В перспективе, до конца 2021 года, за «Селигерской» откроют еще две станции — «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» («Дмитровское шоссе»), а там салатовую ветку продлят и до поселка Северный за МКАД.
Станцию «Окружную» построили на глубине 65 метров. Работы вели буровзрывным способом: в ход шла взрывчатка, а землю поднимали наверх при помощи вагонеток, говорится на сайте Стройкомплекса Москвы. В отделке использовали гранит черных и серых тонов, а также белый и бежевый мрамор с розовыми вкраплениями. Потолок украсили пятью линиями светильников. У станции два подземных вестибюля с выходом на Гостиничный проезд.
«Верхние Лихоборы» — самая отдаленная от центра станция метро глубокого заложения. Для отделки также использовали серый и черный гранит, а также белый и многоцветный мрамор с серыми, красными и коралловыми вкраплениями. У станции два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Дмитровского шоссе, к Бескудниковскому бульвару, Дубнинской улице.
«Селигерская» стала 215-й станцией Московского метрополитена. Ее оформили в стиле ар-нуво со сводчатыми потолками и стилизованным под изогнутые формы растений орнаментом. Для отделки взяли гранит, керамогранит, композитные панели, молдинги из нержавеющей стали и закаленное стекло. Два подземных вестибюля. Выходы — на обе стороны Дмитровского и Коровинского шоссе.
К открытию новых станций специально выпущены 150 тысяч тематических проездных билетов, которые продаются в кассах метро, сообщает сайт московского правительства.
Напомним также, что в феврале открылся первый участок Большой кольцевой линии метро. Перейдя со станции «Динамо» зелной ветки на «Петровский парк», теперь можно доехать до Делового центра столицы.
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