В семейную медицинскую клинику «ДЕТСТВО Плюс» требуется врач педиатр.

Обязанности врача: консультативный прием пациентов, ведение электронной карты пациента.



Требования к врачу: действующий сертификат по специальности, опыт работы, граждане РФ, владение ПК.



Предоставляется соц. пакет.

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