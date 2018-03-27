В семейную медицинскую клинику «ДЕТСТВО Плюс» требуется врач педиатр.
Обязанности врача: консультативный прием пациентов, ведение электронной карты пациента.
Требования к врачу: действующий сертификат по специальности, опыт работы, граждане РФ, владение ПК.
Предоставляется соц. пакет.
Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru
Тел. 8 (499) 502 — 50 — 05
Тел. 8 (495) 220 — 73 — 26
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