МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
В семейную медицинскую клинику «Детство Плюс» требуется врач педиатр 27.03.2018 медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс» Реклама

В семейную медицинскую клинику «ДЕТСТВО Плюс» требуется врач педиатр.

Обязанности врача: консультативный прием пациентов, ведение электронной карты пациента.

Требования к врачу: действующий сертификат по специальности, опыт работы, граждане РФ, владение ПК.

Предоставляется соц. пакет.
Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru

Тел. 8 (499) 502 — 50 — 05
Тел. 8 (495) 220 — 73 — 26

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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