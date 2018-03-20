Новый универсам находится на выезде из деревни Голубое, рядом с Пятницким шоссе. Он работает с 9:00 до 22:00.
фото: vk.com/vernoinfo
В «Верном» обещают низкие цены, свежие продукты и большой ассортимент. Есть вакансии — в частности, требуются старший смены и оператор торгового зала. В Андреевке уже есть магазин «Верный», он находится на Жилинской улице.
В феврале такой же универсам открылся в 11 микрорайоне Зеленограда, в помещении гаражного кооператива возле корпуса 1110. Он стал пятым магазином сети в округе.
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