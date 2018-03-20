В «Верном» обещают низкие цены, свежие продукты и большой ассортимент. Есть вакансии — в частности, требуются старший смены и оператор торгового зала. В Андреевке уже есть магазин «Верный», он находится на Жилинской улице.

В феврале такой же универсам открылся в 11 микрорайоне Зеленограда, в помещении гаражного кооператива возле корпуса 1110. Он стал пятым магазином сети в округе.