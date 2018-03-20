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Магазин «Верный» открылся рядом с остановкой «Жилино» на Пятницком шоссе 20.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Новый универсам находится на выезде из деревни Голубое, рядом с Пятницким шоссе. Он работает с 9:00 до 22:00.

фото: vk.com/vernoinfo

В «Верном» обещают низкие цены, свежие продукты и большой ассортимент. Есть вакансии — в частности, требуются старший смены и оператор торгового зала. В Андреевке уже есть магазин «Верный», он находится на Жилинской улице.

В феврале такой же универсам открылся в 11 микрорайоне Зеленограда, в помещении гаражного кооператива возле корпуса 1110. Он стал пятым магазином сети в округе.

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