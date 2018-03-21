— Дети, с которыми вы работаете, с ними сложно?

— Нет, я могу сказать, что дети лёгкие, их специальным образом отбирают, и я не понимаю, по какому принципу, потому что это точно не те дети, которые, например, все умеют писать и считать, или не те дети, которые обладают какими-то фантастическими способностями в чём-то. Но я вижу, что они все очень открытые, как правило, все дети домашние, они не встроены в какую-то систему, и учителя делают всё, чтобы они и не встраивались пока. Мы имеем довольно низкую дисциплину, если сравнивать её с обычной школой, и кучу удовольствия от того, что там происходит.

Для меня это был такой эксперимент: исходные данные — любишь музыку, любишь детей, можешь ли ты идти в школу? Ответ — нет! Этого недостаточно, я постоянно ощущаю, что я — не учитель по природе своей. И когда после школы я прихожу в театр, в оркестр, я понимаю, что да, вот здесь — моё место, а в школе, к сожалению, нет. Для того, чтобы работать в школе, нужно ощущать себя взрослым и очень уверенным в том, что ты говоришь. А так как я всё время начинаю сомневаться в том, что я говорю, это не очень хорошо, как мне кажется. Но у меня очень интересные дети, мы разговариваем, слушаем музыку, классику, всё, что мне нравится. Я стараюсь научить детей играть на флейте — это просто полезно для здоровья, и это довольно легко может получиться у каждого.

Сейчас мне говорят, что нужно немножко уходить от нашей безграничной свободы, чтобы действительно каждый ребёнок учился играть, но я не знаю, как бороться с тем, что ребёнок что-то забыл, не принёс. При этом я вижу, что если я и сама что-то забыла и не принесла, то как я могу этого требовать от детей. Но к удивлению своему, так как это театральный класс, и они каждый год ставят спектакли, их классный руководитель преподаёт и театр, а я принимаю там небольшое участие, помогаю с музыкальным сопровождением, я смотрю, как они работают и думаю: я так не умею, потому что режиссёром, таким организующим всех человеком, я быть не могу. В прошлом году спектакль ставил папа одного из учеников, профессиональный режиссёр, и это был уже очень высокий уровень, но и работали они, конечно, очень много.

Дети свободные, открытые, очень все яркие, и иногда за них даже страшно: а что дальше с ними будет, вот они выпустятся из своей школы, а как же они у нас жить-то будут? Недавно попала на лекцию и услышала такую толковую мысль, что, когда детям рассказывают события мировой истории, им совсем не важно, кто где, с кем, когда воевал, им важно — вот, их осталось только десять человек, у них кончились патроны, продовольствие, вот эти сильные впечатления они запоминают, и, к сожалению, у нас школа с этим очень мало работает.

И я для себя понимаю, что моя задача научить этих детей не отличать Шостаковича от Чайковского или заполнять тесты, а слышать в музыке что-то важное для себя. Сейчас я понимаю, что если человек разговаривает вместе с тобой или он сидит и отвернулся, это ещё не значит, что он тебя не слушает. Как раз возможно он слушает и запоминает всё лучше, чем тот, кто смотрит весь урок только на учителя.

— Вы будете продолжать этот опыт преподавания?

Неизвестно. Сейчас вообще неизвестно, будет ли сохранена начальная школа в «Интеллектуале» или она перейдёт только в среднюю и старшую. Я совершенно не расстроюсь, если когда-то моё преподавание в школе закончится, это очень хороший опыт. Но у меня сейчас мои два класса, которые мне бы не хотелось никому отдавать, хочется довести их, но и брать новые я пока тоже не готова. Первый класс у меня, конечно, останется в памяти, как у любого учителя, ко второму классу мне нужно было привыкать.

В этом году у меня начался очень интересный опыт, с подачи мамы мальчика, который уже закончил музыкальную школу, виолончелист, и оказалось, что он не знает, что дальше с этим делать, потому что он не собирается быть профессиональным музыкантом, но он хороший виолончелист, и не хочет это всё бросать. И сейчас в школе мы собираем любительский оркестр. Нас не много, шесть человек, это старшеклассники, и те, кто уже закончил школу. У нас есть мальчик-дирижёр, ему семнадцать лет, он математик, учится в Центральной музыкальной школе, мне с ним невероятно интересно работать. К сожалению, он скоро уедет от нас, часто, к сожалению, наши дети уезжают от нас, потому что Московская консерватория — это не самое большее, что мы можем предложить сейчас.

Среднее музыкальное образование очень выросло, а высшее отстаёт. Часто ребята жалуются, что выпустившись из своих очень хороших московских школ, в вузе они как будто шагнули вниз. Поэтому, когда наш дирижёр уедет, я буду думать, стоит ли мне делать это одной, потому что я не умею руководить, я всё-таки не дирижёр, хотя меня очень поддерживает наш оркестр. В этот оркестр пришли дети, которые учились музыке, это даже не всегда музыкальная школа, есть, например, девочка, которая уже закончила школу и в двадцать лет начала вдруг учиться через ютьюб играть на кларнете, а до этого, сколько родители ей ни предлагали начать заниматься, она не хотела.

У меня и с моими детьми похожий опыт произошел. Мои очень невнимательные и неподробные попытки ни к чему не привели. Мы решили так: если музыка пойдёт — хорошо, если нет — нет. Она не пошла. Мы с дочерью походили два года в музыкальную школу, бросили, занимались с учителем, потом тоже перестали. Я подумала, ну и что: человек рисует, изучает языки, ну и бог с ней, с музыкой. А потом, к восьмому классу, внезапно оказалось, что у неё в школе очень сильный тренд на музыку, играют на гитаре, играют на самых различных инструментах, создают группы. И она начала играть на бас-гитаре, на обычной гитаре очень прилично, а потом ещё и на скрипке, когда это стало востребовано. И неожиданно оказалось, что гитара, валяющаяся в школьной раздевалке, срабатывает больше, чем любая музыкальная школа. Так что через ютьюб действительно можно научиться играть. Я и сама сейчас таким же способом учусь играть на гитаре. Оказалось, что бы ты ни делал в школе с детьми, если у тебя урок музыки и ты можешь с ними попеть под гитару, это самое лучшее, что ты можешь для них предложить.

Мой сын, например, не занимался ничем до одиннадцати лет, мы делали какие-то вялые попытки куда-то податься, но он не очень хотел и не получалось. А потом в нашем Дворце пионеров пришли в ансамбль имени Локтева, у них есть оркестр, они аккомпанируют танцам. Обучение проходит в совершенно лайт-варианте: никто тебе не скажет, ты не занимался, а чаще всего ты приходишь на репетицию, тебе ставят ноты, ты читаешь с листа, всё это, казалось бы, на очень низком уровне сначала, а через год оказывается, что вместо учителя, который им говорит «Давай-давай!», у них есть конкретная задача: есть концерт, мы должны аккомпанировать танцам в этом темпе, выгребай, как хочешь. И они выгребают, и плюс к тому, это действительно очень хороший детский оркестр, и очень хорошая компания, общение. Меня очень интересует тема с детскими и любительскими оркестрами, и я наткнулась на историю в интернете про оркестр мясокомбината, это 70-е годы, пришел какой-то учитель и всю дворовую шпану собрал в духовой оркестр. Как это возможно? Я не знаю, но вот судя по опыту, они вспоминают не как они играли, а о том, как общались, но ведь сам факт интересен: очевидно, и в музыке у них что-то получалось.

— Часто в ваших книгах герои в особенных отношениях с математикой. Вы любите математику?

— Да, я очень люблю математику, с детства математика всегда со мной. Мой старший брат в детстве был вундеркинд. У меня вообще было счастливое детство. Мои старшие брат и сестра были отличники в школе, родители реализовали на них все свои амбиции. И то, что у нас в семье кто-то занимается музыкой, да ещё и литературой, это так удивительно и очень их греет. Я вижу, что брат с сестрой на своих работах начали вдруг дарить своим коллегам и друзьям мои книжки. Я всё время ощущаю их поддержку и такое удивление, как же так получилось, откуда вдруг литература?

Моему брату в детстве было очень интересно заниматься со мной. Мы играли, он учил меня считать до школы, извлекать квадратные корни, он красил мне никитинские кубики, мы вырезали из бумаги, что-то придумывали вместе. История с братом в книге «Я не тормоз» вызвала вопрос у редактора, разве может старший брат так относиться к младшему? Вот ко мне так относились.

Потом он быстро уехал, поступил в интернат при МГУ, и этот образ брата, который где-то там, он выше, чем реальный человек, у которого носки вот тут в углу валяются. В школе он был известный человек, а я всегда была его сестрой. Поэтому математику я очень любила, и классе в седьмом учитель математики проводила серьёзный разговор о том, зачем мне музыкальное училище, я сама не знаю, что делаю, что мне нужно выбрать математику. Но сейчас я думаю, что и математика бы тоже привела меня к детям, а работать в школе — это всё-таки не моё.

Сейчас мне очень нравится, что у меня сын математик, а дочь совсем нет. Сыну по программе я уже ничем не могу помочь, но я вижу, что ему ужасно всё интересно, и у меня есть, с кем об этом поговорить. Потому что для олимпиадных задач иногда не нужны какие-то особые знания, то есть достаточно и моих семи классов, и я могу понять, о чем он говорит. Представление о мире через числа я у него вижу, у него оно сильнее, у меня меньше. А вообще, я себе слабо могу представить человека, который не любит математику.

— Не предлагали ли вам как-то визуализировать сборник рассказов «Около музыки»? Мне кажется, некоторые из рассказов — хороший материал для кино или театра.

— Предлагали! Надо же, как вы угадали! Но у нас пока ничего не получается. Я не могу сделать то, что от меня просят. Я пыталась ломать сюжет одного из рассказов несколько раз, писать другую линию. Но они совершенно не кинематографичные, потому что главный герой только и делает, что ходит и думает. Это не для кино. Но при этом мне говорят, что я даже не представляю, из чего можно сделать спектакль, что мне своей нетеатральной головой не понять. Спектакль можно сделать из всего, даже из того, что вообще не читается как текст. Поэтому я не исключаю, что кто-то его сделает. Но это буду не я. Будет очень здорово, если кто-то это возьмёт, но в то же время и немного страшно, если режиссёр мне скажет, а давайте сделаем вот так. А я, например, совсем хочу не так. Например, сейчас режиссёр хотел, чтобы мы провели какую-то взрослую линию, а мне бы очень не хотелось, чтобы взрослые решали свои проблемы за счёт детей.

Елена Максимченко