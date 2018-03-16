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Открыт выезд на платную трассу М-11 из Левобережного района Химок в сторону Москвы 16.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Это долгожданное событие. После открытия участка платной трассы от Москвы до Солнечногорска в 2014 году выезд из микрорайона Левобережный оказался заблокирован, поскольку закрыли выезд на Бусиновский мост. Вместо него должен был открыться съезд №6 — по нему с Библиотечной улицы через М-11 можно было бы легко попасть на улицу Дыбенко.

Съезд С6 на М-11
Виктор Малюков/youtube.com

Его обещали открыть ещё в 2015 году, но участок был занят гаражным кооперативом, с которым заказчик строительства трассы — «Автодор» — не решил земельный вопрос. Судебные разбирательства и строительные работы заняли почти три года. С вечера 15 марта съезд открыт, сообщили местные жители.

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