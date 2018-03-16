Это долгожданное событие. После открытия участка платной трассы от Москвы до Солнечногорска в 2014 году выезд из микрорайона Левобережный оказался заблокирован, поскольку закрыли выезд на Бусиновский мост. Вместо него должен был открыться съезд №6 — по нему с Библиотечной улицы через М-11 можно было бы легко попасть на улицу Дыбенко.