Это долгожданное событие. После открытия участка платной трассы от Москвы до Солнечногорска в 2014 году выезд из микрорайона Левобережный оказался заблокирован, поскольку закрыли выезд на Бусиновский мост. Вместо него должен был открыться съезд №6 — по нему с Библиотечной улицы через М-11 можно было бы легко попасть на улицу Дыбенко.
Его обещали открыть ещё в 2015 году, но участок был занят гаражным кооперативом, с которым заказчик строительства трассы — «Автодор» — не решил земельный вопрос. Судебные разбирательства и строительные работы заняли почти три года. С вечера 15 марта съезд открыт, сообщили местные жители.
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