Застройщику жилого комплекса в Голубом — ООО «Жилой квартал» — выдано разрешение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, сообщает областной Главгосстройнадзор. На прилегающей территории устроены детская и спортивная площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка, озеленение.



До 2020 года в Голубом планируется построить и сдать в эксплуатацию более 40 домов для более чем 25 тысяч жителей. Но проблема дорог не решена: жители Голубого часами пытаются выехать из поселка и уже готовы сами оплатить новую дорогу. Въезд и выезд в поселок только один — узкая дорога с каждодневными пробками, а любое ДТП полностью парализует движение. 11 марта жители устроили протестный флешмоб — выстроились в виде надписи SOS. Жители ЖК «Мелодия леса» также обращались в инстанции и подписывали коллективные обращения к властям по поводу транспортной ситуации.

Администрация Андреевки констатирует, что ситуация пока не решается, поскольку один из застройщиков не хочет открыть перекрытую им дорогу, чтобы жители могли выезжать с Тверецкого проезда на Жилинскую улицу и в дальнейшем на Пятницкое шоссе.



Одновременно начались продажи квартир в двух новых 12-17-этажных корпусах 17 микрорайона Зеленограда. В новом районе сданы три дома, еще в четырех завершается строительство. В двух новых корпусах монтируются первые этажи. В конце января зеленоградская администрация отчиталась о сдаче и передаче под заселение первых трех домов района — корпусов 1701, 1702, 1703. Дольщики строительства, купившие квартиры в этих домах, жалуются на многочисленные недоделки и отсутствие нормальных условия для жизни.