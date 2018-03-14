Компания «ЮрИнфоСервис» оказывает помощь в регистрации предприятий всех форм собственности, осуществляет подготовку документов для регистрации предприятий в максимально сжатые сроки.
Компания «ЮрИнфоСервис» проводит весь комплекс мероприятий связанных с регистрацией предприятий и внесения изменений в документы действующих фирм:
- Консультации по вопросам создания, регистрации и внесения изменений:
— Акционерных обществ;
— Обществ с ограниченной ответственностью;
— Индивидуальных предпринимателей;
— Некоммерческих организаций (Ассоциации, Фонды, Автономные некоммерческие организации, Некоммерческие партнерства, Частные учреждения);
- Консультация по выбору системы налогообложения, изменения системы налогообложения;
- Подготовка комплекта документов и Государственная регистрация предприятий;
- Внесение изменений в учредительные документы юридического лица и, в соответствии с этим, в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Компания «ЮрИнфоСервис» также оказывает помощь в подготовке договоров дарения, купли-продажи недвижимости.
+7(499)735-8313 +7(916)274-5750
E-mail: 7358313@gmail.com
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+7 (495) 76-76-746
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