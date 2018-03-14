МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Компания «ЮрИнфоСервис» оказывает различные юридические услуги 14.03.2018 Компания «ЮрИнфоСервис» Реклама

Компания «ЮрИнфоСервис» оказывает помощь в регистрации предприятий всех форм собственности, осуществляет подготовку документов для регистрации предприятий в максимально сжатые сроки.

Компания «ЮрИнфоСервис» проводит весь комплекс мероприятий связанных с регистрацией предприятий и внесения изменений в документы действующих фирм:

  • Консультации по вопросам создания, регистрации и внесения изменений:

—  Акционерных обществ;

—  Обществ с ограниченной ответственностью;

—  Индивидуальных предпринимателей;

— Некоммерческих организаций (Ассоциации, Фонды, Автономные некоммерческие организации, Некоммерческие партнерства, Частные учреждения);

  • Консультация по выбору системы налогообложения, изменения системы налогообложения;
  • Подготовка комплекта документов и Государственная регистрация предприятий;
  • Внесение изменений в учредительные документы юридического лица и, в соответствии с этим, в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

Компания «ЮрИнфоСервис» также оказывает помощь в подготовке договоров дарения, купли-продажи недвижимости.

+7(499)735-8313 +7(916)274-5750

E-mail: 7358313@gmail.com

 Реклама
Автосервис СТО Зеленоград = все виды слесарных работ, автомойка, шиномонтаж. Объявления
Центр «Альбион» приглашает в летние языковые лагеря в Гурзуф и Колтышево Объявления
Мастер Ирина Чернова снова работает в салоне красоты «Хризантема» Объявления
Сдам помещение под офис в корпусе 1650 Объявления
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
В марте

Скидка на всю
плитку 8%
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама