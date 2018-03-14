В минувшую субботу Ресин проинспектировал зеленоградские участка, где планируется или ведется строительство по программе «200 храмов» — на Филаретовской улице, в 16 и 17 микрорайонах и на улице Александровка. Из этих адресов возведен только храм Александра Невского, и он будет полностью готов к Пасхе, сообщает пресс-служба советника мэра. Действующих храмов в Зеленограде крайне мало, отмечается в сообщении, и приводятся расчеты — на почти 240 тысяч населения приходится пять храмов вместимостью около 1000 прихожан. А значит, максимум один процент жителей Зеленограда могут посещать храмы. Какая должна быть общая вместимость зеленоградских храмов, Ресин не уточнил.

Между тем, храм Александра Невского на улице Александровка хоть и не достроен полностью, но регулярные богослужения здесь совершаются с 2014 года. Жители «нового» города посещают Спасский храм в Андреевке, но он относится к областной, а не московской епархии РПЦ, поэтому не учитывается в данной статистике. Но той же причине не упоминаются близкие к Зеленограду храмы в Голубом, Алабушево, Льялово.

Храм Александра Невского строится с 2011 года. На сайте храма всех желающих приглашают пожертвовать на ограждения верхнего клироса и лестничного марша. По данным фонда «200 храмов» приход готовится к чину великого освящения. Заказан иконостас, его монтаж планируется в июле. Актуальный для храма вопрос — пожарная сигнализация.



«Программные» храмы построят в 11 микрорайоне (возле существующего Филаретовского) и в 17 микрорайоне, возле Георгиевского проспекта. Пока эти планы на стадии разработки проектно-сметной документации. Грандиозный храм Архистратига Михаила, который собирались возводить возле храма Сергий Радонежского в 16 микрорайоне, не строится. Камень в основание храма был заложен в июле 2016 года. Этого культового сооружения не было (и нет в данный момент) в программе «200 храмов», строительство должно вестись приходом Никольского храма вместе с частным инвестором — группой компаний «Сапсан» и фондом «Иваново дело». В списке проектов ГК «Сапсан» сейчас этого храма нет. Во время субботнего визита Владимир Ресин назвал ситуацию с его строительством сложной.

Поскольку от строительства храма возле городского пруда отказались, власти подбирают для него другой участок.