Программы LEGO Education — это более 30 лет успешного международного опыта в развитии у детей логики, коммуникабельности и способности образно мыслить и одно из самых интересных и эффективных предложений в мире по раннему развитию детей на базе конструкторов LEGO.

Классы дополнительного образования LEGO Education — это уроки для детей от 3-х лет. Все занятия проводятся в отдельном специализированном кабинете на оборудовании LEGO Education опытными, сертифицированными педагогами, в соответствии с мировыми стандартами обучения.

Игра — самый действующий способ мотивировать ребенка к учебе. Одно из главных следствий использования наборов LEGO Education в учебе — это именно формирование интереса к самому процессу обучения. Образовательные решения LEGO Education позволят ученикам добиться успеха не только в обучении, но и в их дальнейшей жизни!