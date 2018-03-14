Первый и единственный центр дополнительного образования LEGO Education открылся в ТРЦ «Zеленопарк».
Робототехника, наука, конструирование, основы механики и физики — эти области знаний стали еще доступнее.
Зона центра дополнительного образования LEGO Education разделена на 2 части.
Зона обучения по программам LEGO Education
Программы LEGO Education — это более 30 лет успешного международного опыта в развитии у детей логики, коммуникабельности и способности образно мыслить и одно из самых интересных и эффективных предложений в мире по раннему развитию детей на базе конструкторов LEGO.
Классы дополнительного образования LEGO Education — это уроки для детей от 3-х лет. Все занятия проводятся в отдельном специализированном кабинете на оборудовании LEGO Education опытными, сертифицированными педагогами, в соответствии с мировыми стандартами обучения.
Игра — самый действующий способ мотивировать ребенка к учебе. Одно из главных следствий использования наборов LEGO Education в учебе — это именно формирование интереса к самому процессу обучения. Образовательные решения LEGO Education позволят ученикам добиться успеха не только в обучении, но и в их дальнейшей жизни!
Зона свободного конструирования и игры
Здесь ребенок самостоятельно, под чутким присмотром операторов, может играть, конструировать, творить, а также исследовать все возможности конструктора LEGO, развивая свой творческий потенциал.
Предусмотрены акции и скидки, в том числе и для многодетных семей.
У нас вы можете оставить ребенка 3+. Действует акция!
«Индиго Терра» является официальным партнером программ LEGO Education центра нового поколения.
У нас не только интересно, но и полезно!
Выбирайте успешное образование и будущее для Ваших деток!ВКонтакте, Instagram, Facebook
Адрес: Ленинградское шоссе 18-й км, 35, ТЦ «Зеленопарк», 1 этаж
Телефон: 8(919)9968111
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