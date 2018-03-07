Клинские автолюбители выстроили машины в надпись «Путин спаси Клин» на митинге, где жители требовали закрыть Алексинский карьер — большую мусорную свалку, находящуюся рядом с жилыми домами. Митинг собрал около 4 тысяч человек.
Алексинский карьер находится в километре от школы, в 400 метрах от жилых домов. В советское время здесь добывали песок, с 1993 года территория стала муниципальной свалкой Клинского района. В 2014 году областное Министерство экологии сообщило о закрытии свалки, но на неё продолжать привозить мусор. По данным организаторов митинга — мусор привозят из Москвы, «миллионами тонн без какого-либо контроля за соблюдением технологии захоронения и природоохранных норм». Жители Клина и близлежащих поселков жалуются на тяжелый запах от свалки и уверены, что она стала причиной увеличения количества заболеваний, в том числе онкологических.
Митинг прошел 4 марта возле ледового дворца в Клину и собрал, по разным данным, от 3 до 4 тысяч человек. Люди требовали не только окончательной ликвидации свалки, но и увольнения местных чиновников. Клинчане неоднократно обращались к властям с жалобами на свалку, но результата это не принесло. Петицию, обращенную к президенту РФ, с требованием закрыть свалку в Клину подписали более 9 тысяч человек.
Администрация мусорного полигона откликнулась на это заявлением о возможных выбросах газа. С декабря прошлого года здесь бурят скважины. Установлены компрессорное газосборное оборудование и высокотемпературный факел. производится утилизация свалочного газа на исследуемых скважинах. а с 5 марта начато строительство магистралей газосборочной системы. «Эти мероприятия могут сопровождаться разовыми выбросами свалочного газа, так как проводимые работы сопряжены с непосредственным внедрением в старое тело полигона, — отмечается в сообщении. — Постараемся в кратчайшие сроки провести все необходимые работы и полностью избавить город от неприятных негативных последствий, накопленных за прошлые десятилетия».
3 марта такой же митинг прошел в Волоколамске — более 5 тысяч человек вышли с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово», расположенный рядом с городом. 6 марта министр экологии Московской области Александр Коган встретился с жителями Волоколамского района и осмотрел полигон. В результате решено создать штаб по экстренной дегазации свалки, пересыпке ее тела дополнительным количеством грунтов. Министр сказал, что на полигоне произошел выброс свалочного газа из-за недостаточной пересыпки полигона и работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !