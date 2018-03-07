Администрация мусорного полигона откликнулась на это заявлением о возможных выбросах газа. С декабря прошлого года здесь бурят скважины. Установлены компрессорное газосборное оборудование и высокотемпературный факел. производится утилизация свалочного газа на исследуемых скважинах. а с 5 марта начато строительство магистралей газосборочной системы. «Эти мероприятия могут сопровождаться разовыми выбросами свалочного газа, так как проводимые работы сопряжены с непосредственным внедрением в старое тело полигона, — отмечается в сообщении. — Постараемся в кратчайшие сроки провести все необходимые работы и полностью избавить город от неприятных негативных последствий, накопленных за прошлые десятилетия».



3 марта такой же митинг прошел в Волоколамске — более 5 тысяч человек вышли с требованием закрыть мусорный полигон «Ядрово», расположенный рядом с городом. 6 марта министр экологии Московской области Александр Коган встретился с жителями Волоколамского района и осмотрел полигон. В результате решено создать штаб по экстренной дегазации свалки, пересыпке ее тела дополнительным количеством грунтов. Министр сказал, что на полигоне произошел выброс свалочного газа из-за недостаточной пересыпки полигона и работы тяжелой техники, нарушившей защитный слой.