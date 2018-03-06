МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
В клинику «Детство Плюс» требуются медсестра и ассистент стоматолога 06.03.2018 клиника «ДЕТСТВО Плюс» Реклама

В Семейной медицинской клинике «ДЕТСТВО Плюс» открыты вакансии.

Медсестра

Требования и условия работы:

  • Диплом и сертификат по специальности «Сестринское дело».
  • Внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции.
  • Ассистирование при проведении лечебно-диагностических манипуляций.
  • Забор биологических материалов.
  • Стерилизация медицинских инструментов.
  • Приветствуется опыт работы в ЦСО и/или в эндоскопии.
  • График работы 2/2 с 08.00. до 21.00; З/п от 35 000 руб.
  • Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК.

Ассистент стоматолога

Требования и условия работы:

  • Постоянная работа с медицинским образованием и с опытом работы.
  • Работа с врачом стоматологом в четыре руки.
  • Подготовка стоматологического кабинета.
  • Стерилизация инструментов.
  • Предоставляется соц. пакет.
  • Достойная заработная плата.

Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Зеленоград, Савелкинский проезд, 4

Тел. 8(499)502-50-05, 8(800)234-5834,
8 (495)220-73-26

Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru.

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"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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