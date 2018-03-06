В Семейной медицинской клинике «ДЕТСТВО Плюс» открыты вакансии.
Медсестра
Требования и условия работы:
- Диплом и сертификат по специальности «Сестринское дело».
- Внутривенные, внутримышечные, подкожные инъекции.
- Ассистирование при проведении лечебно-диагностических манипуляций.
- Забор биологических материалов.
- Стерилизация медицинских инструментов.
- Приветствуется опыт работы в ЦСО и/или в эндоскопии.
- График работы 2/2 с 08.00. до 21.00; З/п от 35 000 руб.
- Оформление, отпуск, больничный и пр. по ТК.
Ассистент стоматолога
Требования и условия работы:
- Постоянная работа с медицинским образованием и с опытом работы.
- Работа с врачом стоматологом в четыре руки.
- Подготовка стоматологического кабинета.
- Стерилизация инструментов.
- Предоставляется соц. пакет.
- Достойная заработная плата.
Семейная медицинская клиника «ДЕТСТВО Плюс»: Зеленоград, Савелкинский проезд, 4
Тел. 8(499)502-50-05, 8(800)234-5834,
8 (495)220-73-26
Мы ждем Ваши резюме по электронной почте info@med-det.ru.
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8(499)502-50-05
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