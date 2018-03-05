В них переведут все оставшиеся уличные торговые места — продовольственные и вещевые. Сделать это администрация рынка планирует к лету. К этому же времени должен открыться торговый центр позади рынка.
Три года назад на рынке, рядом со станцией Крюково, открыли отапливаемый шатер, затем построили еще один, соединив с первым. Сейчас в недрах рынка возводят еще одно крытое сооружение, а вслед за ним построят еще одно такое же. Всего на территории рынка будет четыре торговых шатра, куда переведут с улицы всю нынешнюю уличную торговлю, рассказали Zelenograd.ru в администрации рынка. «Переселять» торговцев будут последовательно, по мере строительства шатров.
В перспективе же на нынешней территории рынка будут фермерский рынок, торговый центр и ресторанный комплекс. Небольшой ТЦ — одноэтажное здание за рынком, возле улицы Панфилова — сейчас строится, его планируют открыть ближе к лету. Летом инвестор строительства — ООО «Вит-Сириус» — планирует начать строительство ресторанного комплекса.Это будет двухэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров, с парковкой на 120 машин и тремя входами для посетителей. Завершающая стройка — торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров с парковкой на 150 машин. Это уже перспектива 2019 года.
Новую застройку Крюковской площади планируется связать единым проектом с транспортно-пересадочным узлом. Если предложенная инвестором схема строительства и благоустройства будет воплощена, то пешеходам может стать комфортнее. Уже несколько лет между местом высадки пассажиров автобусов и торговыми павильонами — небезопасный узкий тротуар и постоянная пешеходная «пробка».
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В марте
-
Скидка на всю
плитку 8%
Когда расчистят проход от конечно остановки автобусов до железной дороги? Когда состоится расширение и утилизация торговых павильонов вдоль дороги? Для исключения выпадающих под колёса автобусов пешеходов с узкого загруженного встречными людскими потоками людей...