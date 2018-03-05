Три года назад на рынке, рядом со станцией Крюково, открыли отапливаемый шатер, затем построили еще один, соединив с первым. Сейчас в недрах рынка возводят еще одно крытое сооружение, а вслед за ним построят еще одно такое же. Всего на территории рынка будет четыре торговых шатра, куда переведут с улицы всю нынешнюю уличную торговлю, рассказали Zelenograd.ru в администрации рынка. «Переселять» торговцев будут последовательно, по мере строительства шатров.



В перспективе же на нынешней территории рынка будут фермерский рынок, торговый центр и ресторанный комплекс. Небольшой ТЦ — одноэтажное здание за рынком, возле улицы Панфилова — сейчас строится, его планируют открыть ближе к лету. Летом инвестор строительства — ООО «Вит-Сириус» — планирует начать строительство ресторанного комплекса.Это будет двухэтажное здание площадью 3,5 тысячи квадратных метров, с парковкой на 120 машин и тремя входами для посетителей. Завершающая стройка — торговый центр площадью более 5 тысяч квадратных метров с парковкой на 150 машин. Это уже перспектива 2019 года.

Новую застройку Крюковской площади планируется связать единым проектом с транспортно-пересадочным узлом. Если предложенная инвестором схема строительства и благоустройства будет воплощена, то пешеходам может стать комфортнее. Уже несколько лет между местом высадки пассажиров автобусов и торговыми павильонами — небезопасный узкий тротуар и постоянная пешеходная «пробка».