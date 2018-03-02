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Автобусы в «Зеленопарк» отменены на несколько дней 02.03.2018 ZELENOGRAD.RU

В торгово-развлекательный комплекс не ходят автобусы и от Крюковской площади, и из Голубого. Их могут запустить на следующей неделе. В «Зеленопарке» отмену автобусов объясняют техническими причинами.

Сами автобусы в исправном состоянии, речь идет об урегулировании некоторых вопросов, сказали Zelenograd.ru в администрации ТРЦ. Возможно, речь идет о смене перевозчика. О возобновлении движения автобусов «Зеленопарк» сообщит заранее.

Бесплатная маршрутка от Сходни до «Зеленопарка» ходит. В Зеленограде её можно поймать на остановках, расположенных на Сосновой аллее и Московском проспекте — «Поликлиника», «7-й торговый центр», «Центр Ювелир», «Спортивная школа», «Московский проспект». В обратную сторону этот автобус идет уже не через Зеленоград, а по Ленинградскому шоссе.

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