В торгово-развлекательный комплекс не ходят автобусы и от Крюковской площади, и из Голубого. Их могут запустить на следующей неделе. В «Зеленопарке» отмену автобусов объясняют техническими причинами.



Сами автобусы в исправном состоянии, речь идет об урегулировании некоторых вопросов, сказали Zelenograd.ru в администрации ТРЦ. Возможно, речь идет о смене перевозчика. О возобновлении движения автобусов «Зеленопарк» сообщит заранее.



Бесплатная маршрутка от Сходни до «Зеленопарка» ходит. В Зеленограде её можно поймать на остановках, расположенных на Сосновой аллее и Московском проспекте — «Поликлиника», «7-й торговый центр», «Центр Ювелир», «Спортивная школа», «Московский проспект». В обратную сторону этот автобус идет уже не через Зеленоград, а по Ленинградскому шоссе.