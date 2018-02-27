Салон красоты «Никор» приглашает вас 6 марта на грандиозный Праздник весны и красоты.

В этот день мы ждём вас, чтобы вместе встретить весну с цветами, шампанским и самой лучшей французской косметикой по уходу за кожей лица и тела Academie.