МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Салон «Никор» приглашает встретить праздник весны и красоты — 6 марта 27.02.2018 Салон красоты «Никор» Реклама

Салон красоты «Никор» приглашает вас 6 марта на грандиозный Праздник весны и красоты.
В этот день мы ждём вас, чтобы вместе встретить весну с цветами, шампанским и самой лучшей французской косметикой по уходу за кожей лица и тела Academie.

Успейте записаться!

  • С 11.00 и до 18.30 — бесплатная аппаратная диагностика лица от врача-косметолога Academie;
  • Презентация осветляющей и солнцезащитной линейки Derm Acte White;
  • Воспользуйтесь скидкой 15% на уходовые процедуры Academie записавшись в этот день, и вы получите процедуру до конца месяца;
  • Покупайте домашний уход от Academie и получайте скидки до 20%

Приходите всей семьёй, с друзьями и мы подарим вам праздничную атмосферу, воздушные шары и хорошее настроение!

Запись по тел. +7( 499)731-59-68, +7( 499)731-16-85

Зеленоград, корпус 1204

Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях:

www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon

Ждём вас 6-го марта!

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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