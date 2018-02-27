Салон красоты «Никор» приглашает вас 6 марта на грандиозный Праздник весны и красоты.
В этот день мы ждём вас, чтобы вместе встретить весну с цветами, шампанским и самой лучшей французской косметикой по уходу за кожей лица и тела Academie.
Успейте записаться!
- С 11.00 и до 18.30 — бесплатная аппаратная диагностика лица от врача-косметолога Academie;
- Презентация осветляющей и солнцезащитной линейки Derm Acte White;
- Воспользуйтесь скидкой 15% на уходовые процедуры Academie записавшись в этот день, и вы получите процедуру до конца месяца;
- Покупайте домашний уход от Academie и получайте скидки до 20%
Приходите всей семьёй, с друзьями и мы подарим вам праздничную атмосферу, воздушные шары и хорошее настроение!
Запись по тел. +7( 499)731-59-68, +7( 499)731-16-85
Зеленоград, корпус 1204
Присоединяйтесь к нашим группам в соцсетях:
www.instagram.com/nikor_salon
www.facebook.com/nikorsalon
Ждём вас 6-го марта!
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