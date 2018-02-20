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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Почему у магазинов на Центральном проспекте не ставят заграждения для машин? 20.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Уже семь лет власти пытаются отделить машины от пешеходов вдоль Центрального проспекта со стороны 4 микрорайона — ничего не получается. Каждый раз находится новая причина, которая мешает учесть интересы водителей, предпринимателей и местных жителей. Рассказываем, что мешает на этот раз и что ждет Центральный проспект в ближайшем будущем.

«Сегодня иду, а сзади едет такси, еще и сигналит, тут выезжает с парковки огромный джип и перегораживает дорогу, потом начинает буксовать, снег из-под колес летит на пешеходов» , — так описывает попытку пройти по пешеходной дорожке от «Дома быта» до «Океана» Наталья Н. в своей жалобе в префектуру. Это известные всем, кто ходит в этом месте, каждодневные ситуации.

Префектура ответила Наталье, что проезд по пешеходной зоне нельзя запрещать, потому что рядом магазины, в частности, «Перекресток». А если перекрыть проезд, то машины поедут во дворы близлежащих домов, будут повреждать там газоны, бордюры и детские площадки — это все не понравится местным жителям.

Проезд по пешеходной дорожке возле «Дома быта» открыли два года назад по инициативе управы района Матушкино. Как обычно, управа заявляла, что сделала это «в связи с многочисленными обращениями жителей». Хотя в протоколе комиссии по безопасности движения было написано, что это делается для обеспечения проезда к детской художественной школе № 9 и кафе. В результате пешеходы протискиваются между припаркованными машинами, лавируют между выезжающими на проезжую часть.

Между тем, жители могут закрыть свои дворы от посторонних, поставив шлагбаумы. Для этого нужно решение общего собрания собственников и согласование с управой и муниципальными депутатами. Можно ставить за свой счет, можно получить субсидию от управы. Как произошло, например, после открытия метро «Ховрино»: жители нескольких домов на улице Дыбенко добиваются содействия властей в установке шлагбаумов, потому что их дворы теперь заставлены машинами приезжающих к метро.

Московский опыт вообще показателен. С введением платных парковок автовладельцы стали парковаться во дворах жилых домов. После этого во дворах начали ставить шлагбаумы, а власти начали помогать жильцам организационно и финансово. 80 процентов участников опроса Zelenograd.ru ответили, что хотели бы закрыть свой двор от машин.

В этом и следующем году планируется благоустройство Центрального проспекта с обеих сторон. Цель благоустройства — улучшение пешеходного и транспортного движения, организация велодорожек. 68 процентов участников опроса Zelenograd.ru ответили, что тротуар вдоль Центрального проспекта нужно сделать полностью пешеходным.

Контракт на разработку проекта благоустройства Центрального проспекта заключен с ООО «Студия транспортного проектирования». Сейчас он уже должен быть готов. Один из сотрудников этой компании говорит, что «держал в руках картинку проекта — на радость жителей и горе урбанистов не совсем ущемили автомобилистов, зато „зебр“ еще накидали, где нужно, по-моему достойно». Будет ли проект опубликован и планируется ли его общественное обсуждение, не сообщается.

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Обсуждение
Pavel Romanov
5 часов назад
Надеюсь "Моя улица" сделает всё красиво.
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