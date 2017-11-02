Центральный и Панфиловский проспекты ждёт масштабное благоустройство в течение двух лет. Цель благоустройства — улучшение пешеходного и транспортного движения, организация велодорожек. Сейчас объявлен конкурс на разработку концепции развития дорожно-транспортной инфраструктуры двух зеленоградских магистралей.

Разработка концепции благоустройства должна быть основана на сборе данных и анализе транспортной ситуации, данных о существующих парковках и стоянках такси, транспортных, велосипедных и пешеходных потоков. Должны быть изложены предложения по организации новых парковок, новых пешеходных переходов, светофоров, автобусных остановок (в том числе, для туристических возможностей), велодорожек и велопарковок, размещению дорожных знаков и указателей.

Эта концепция ляжет в основу окончательного проекта по комплексному благоустройству проспектов. Какова необходимость в этих улучшениях, не поясняется.

Благоустройство Центрального и Панфиловского проспектов запланировано на 2018-2019 годы, сообщили Zelenograd.ru в московском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Последние значительные изменения на Центральном проспекте были в 2011 году. Тогда со стороны 4 микрорайона реорганизовали пешеходную зону — вдоль дороги сделали парковочные места и отделили пешеходов и автомобилей гибкими столбиками. Впрочем, через некоторое время машины начали ездить по пешеходной зоне, фактически, с разрешения властей.

Масштабные изменения на Панфиловском проспекте были в 2010 году, когда дорогу расширили.