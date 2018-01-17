Жители нескольких домов на улице Дыбенко намерены добиться, чтобы их дворы закрыли шлагбаумами: после открытия станции метро «Ховрино» они заставлены машинами приезжающих к метро. Построить парковки у новой станции обещают не раньше, чем через полгода, а местным жителям не выехать из своих дворов уже сейчас.



Об этом жители Ховрино рассказали телеканалу «Москва 24». По их словам, с начала года, после открытия метро в дневное время количество припаркованных машин увеличилось в разы. Автомобили оставляют те, кто пересаживается на метро. Жители, вступающие в споры с паркующимися возле их домов на Дыбенко автовладельцами, получают ответ: «Здесь нет запрещающего знака» или просто «Отойдите, вызову полицию». И формально водители правы — нет знака, нет запрета. А местные жители жалуются — «не заехать, ни выехать, негде встать, заезжают все — едут на работу, бросают машины во дворах».



Открыть станцию метро, а потом уже строить возле неё транспортно-пересадочный узел (ТПУ) с двумя парковками суммарно на 500 мест — это решение московских властей. ТПУ строится, стройка рассчитана до 2022 года, но плоскостная парковка у метро (всего на 100 мест), перехватывающий паркинг на 400 мест и автовокзал — перспектива этого года.

«Где-то к лету», пообещал накануне заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Местные жители пишут на форуме «Наш транспорт», что парковка на 400 мест давно существует и находится у железной дороги (со стороны Зеленоградской улицы), но её почему-то не открывают.

Люди с улицы Дыбенко ждать не хотят и на общих собраниях собственников голосуют за установку шлагбаумов во дворах. Формально они могут поставить ограждения за свой счет (согласовав решение с управой и муниципальными депутатами), но хотят помощи властей. Управа Ховрино обещает в этом посодействовать. По постановлению №428, собственники могут получить субсидию — 50 тысяч рублей — на установку шлагбаума во дворе. В конце декабря местные депутаты разрешили жильцам дома 47 до улице Фестивальной поставить во дворе шлагбаум. Дом находится в одной автобусной остановке от метро «Речной вокзал», возле пересечения Смольной и Фестивальной улиц.



После открытия автовокзала станция метро «Ховрино» станет конечной для автобуса 400 «экспресс». Сейчас автобус останавливается у «Ховрино» по пути от Зеленограда к «Речному вокзалу» и обратно.