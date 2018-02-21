Крымская натуральная косметика — это уникальная экологически чистая продукция для вашей красоты и здоровья. Мы разрабатываем собственные рецепты исключительно на основе натуральных ингредиентов — высококачественных растительных и эфирных масел, а также экстрактов целебных растений.
Милые женщины!
Наш магазин поздравляет Вас с наступающим Международным Женским днем !
Будьте всегда красивы и любимы!
Здоровья Вам и Вашим близким!
Желаем Вам счастья и заботы любимых мужчин!
Пусть в Вашей душе всегда царит гармония, а Ваша улыбка согревает сердца близких Вам людей!
В нашей продукции вы не найдете вредных лаурил и лаурет сульфатов, SLS, парабенов, и других консервантов и вредных веществ, имеющих свойство накапливаться в организме. Только проверенные компоненты, только созданные самой природой, только для вас!
Наши компоненты — целебные крымские травы, 100% чистые растительные и эфирные масла, натуральные экстракты и минералы. Эти дары богатой крымской природы помогают нам создавать действительно уникальную продукцию, которой больше нет ни в одном уголке планеты.
Несколько лет мы провели в поисках, изучении, открытии и создании различных формул, чтобы подобрать оптимальную комбинацию текстуры, цвета, запаха и уникальных свойств идеального мыла. Мы собираем растения в предгорных районах Крыма и используем исключительно натуральные масла крымских производителей, добавляем в мыло чистейшую воду из крымских источников. Наши мыловары используют «холодный» способ варки, который позволяет максимально сохранить все полезные вещества ингредиентов.
Заказы на корпоративные подарки приветствуются скидками.
Купить все можно по этим адресам:
Зеленоград, корпус 219, кроме воскресенья с 10:30 до 19:00
Zеленопарк, Центральная плаза с 10:00 до 22:00 ежедневно
+7(916)630-88-99, +7(915)495-70-76, +7(915)495-92-93
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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