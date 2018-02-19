Волонтера зеленоградского штаба Навального Максима Лахаткина задержали с листовками, призывающими не ходить на выборы 18 марта, и доставили в отделение полиции. Там его продержали четыре часа. Волонтер рассказал Zelenograd.ru, как все происходило.

Раздачу листовок запланировали на воскресенье, 18 февраля. О встрече волонтеры договаривались через личные сообщения в мессенджере, публично не афишировали. В 14 часов встретились в «Иридиуме», разобрали листовки по партиям и отправились раздавать. Подошел некий человек, который сказал, что его друг получил приглашение на эту акцию, но сам не смог прийти. Как говорит Лахаткин, на встречи приглашают только реальных людей — тех, кто лично побывал в штабе, поэтому подвоха не почувствовал и также вручил «новобранцу» листовки.

А через пару минут, на Крюковской площади у торговых рядов рядом со входами на рынок, к Лахаткину уже подошли сотрудники полиции и попросили предъявить документы. При этом, со слов волонтера, они не представились, удостоверений не показали, оснований для проверки документов не назвали. Молодой человек «из вежливости» все же достал паспорт, открыл, чтобы позволить полицейским установить личность. Говорит, документ у него буквально выхватили из рук. Переписали данные и стали звонить начальству, после чего препроводили в участок. Задержали только Лахаткина, остальных не поймали. Однако, рассказывает Максим, в отделение добровольно пришел один из волонтеров, чтобы поддержать.

В отделении заставили считать листовки для протокола изъятия — в итоге насчитали 350 штук. Через четыре часа (превысив трехчасовой лимит) Лахаткина отпустили, вернув паспорт и выдав копию протокола о задержании и доставлении. Протокол изъятия листовок оперуполномоченный выдать отказался, рассказал молодой человек.

Любопытно, говорит волонтер, что сказали: протокола об административном нарушении не будет, но будет определение о возбуждении административного дела, потому что они [полицейские] не понимают, как формулировать — агитация ли это?

В определении написали так: «18 февраля 2018 года примерно в 14 часов 30 минут… осуществлял раздачу листовок, содержащих в себе явные признаки предвыборной агитации, а именно содержащих в себе информацию, направленную на формирование негативного образа к одному из зарегистрированных кандидатов, то есть нарушил требования статьи 55 ФЗ „О выборах президента РФ“… […] Составить административный протокол не представилось возможным, так как требуется получить ответ из ЦИК о признании листовок агитационным материалом…»