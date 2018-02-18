Предвыборная агитация к выборам президента России официально стартовала в российских СМИ в субботу, 17 февраля. Сами кандидаты на президентский пост начнут агитацию 19 февраля — для этого в Москве определены семь точек для встречи с избирателями, одна из них в Зеленограде: детская музыкальная школа №71 на Панфиловском проспекте. Уже 19 февраля (в 19:00) здесь пройдёт встреча с доверенным лицом Владимира Жириновского Максимом Ефимовым и руководителем зеленоградского отделения ЛДПР Евгением Степкиным. Встречи с представителями других кандидатов и партий состоятся 21, 26 и 28 февраля, 2, 6, 12 и 14 марта.

В понедельник, 19 февраля, на первой встрече с избирателями представители Либерально-демократической партии планируют обсудить предвыборную программу своего кандидата, обнародовать отчет о проведенной работе за последние 20 лет, планы на будущее и сегодняшние проекты, как рассказал Zelenograd.ru Евгений Степкин.

Вынесут на обсуждение и конкретные проблемы Зеленограда, которые необходимо решить в ближайшее время и будущем. Пройдёт опрос избирателей по насущным проблемам, приняты обращения. Участникам встречи расскажут о том, где находятся отделения ЛДПР, о правилах вступления в ЛДПР, подачи обращений Жириновскому и заявлений об оказание помощи.

Публичное агитационное мероприятие пройдёт по адресу: Панфиловский проспект, дом 24, ДМШ №71. Начало мероприятия — 19 февраля в 19:00.

График следующих встреч в Зеленограде с доверенными лицами кандидатов на должность Президента РФ опубликован на сайте Мосизбиркома: 21 февраля состоится встреча с представителями Сергея Бабурина («Российский Общенародный Союз»), 26 февраля — Григория Явлинского («Яблоко»), 28 февраля — Бориса Титова («Партия Роста»), 2 марта — Павла Грудинина (КПРФ), 6 марта — Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), 12 марта — Максима Сурайкина («Коммунисты России»), 14 марта — Владимира Путина (самовыдвиженец). Все встречи начинаются в 19:00 в ДМШ №71.

До 17 февраля кандидаты могли рассказывать избирателям о своей деятельности только устно или через собственную печатную продукцию. В агитации на безвозмездной основе могут участвовать только те кандидаты, чьи имена внесены в избирательный бюллетень, а также выдвинувшие их партии. Закон гарантирует им бесплатное эфирное время (более 60 часов эфира на центральных каналах) и бесплатную печатную площадь в общероссийских СМИ (15 изданий), как сообщил Центризбирком. За счет своего избирательного фонда кандидаты смогут купить дополнительно эфирное время и печатные площади. Для этого в их распоряжении 16 телеканалов, 37 радиостанций, 159 сетевых изданий, 94 газеты и еще около тысячи различных региональных средств массовой информации.

От участия в дебатах воздержался действующий глава государства Владимир Путин. «Закон говорит, что в общероссийских теле- и радиодебатах кандидат участвует лично, за исключением случаев, когда он не может участвовать по уважительной причине», — сказала секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина. Она пояснила, что кандидат может отказаться от дебатов из-за выполнения должностных обязанностей. Второй такой причиной является болезнь.